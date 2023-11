FC Wangen spielt einfach, zielstrebig ‐ und erfolgreich

Selten hat man in dieser Saison der Fußball-Landesliga die Spieler des FC Wangen so ausgelassen gesehen wie nach dem 4:1-Auswärtssieg in Mengen. Das Ergebnis war das Resultat einer starken Leistung der ganzen Mannschaft. Am 11.11. passte alles zusammen. Die Mannschaft hatte allen Grund zum Feiern.

Interimstrainer Daniel Wellmann saß 90 Minuten ruhig auf der Trainerbank und verfolgte das Geschehen auf dem Rasenplatz in Mengen äußerst entspannt. Seine Spieler zeigten von Beginn an trotz eines Rückstandes eine konzentrierte Leistung und belohnten sich für einen mutigen Auftritt mit einem Dreier. „Vielleicht hat es uns noch besser in die Karten gespielt, dass wir in Rückstand geraten sind. Meine Mannschaft ist ruhig geblieben und hat mit einem einfachen und zielstrebigen Fußball drei Punkte geholt“, sagte Wellmann. Nach einem ausgeglichenen Beginn verwandelte Konrad Schaud einen halbhohen Eckball von Alexander Klotz zum 1:0 (9.).

Fehler in der Hintermannschaft nutzt Wangen aus

Anschließend übernahmen die Gäste die Initiative und zeigten ihr bislang bestes Saisonspiel. Oktay Leyla hätte fast im Gegenzug das 1:1 erzielt, aber sein Direktschuss faustete FCM-Torhüter Tamino Eisele zur Seite. Es folgte ein Powerplay des Verbandsligaabsteigers, der Mengen zu Fehlern zwang. Wellmann und sein Co-Trainer Jonas Kraft forderten viele Abschlüsse und die Spieler des FCW setzten diese Anweisungen um. Das 1:1 fiel in dieser Drangphase (16.) durch Luis Leupold, der auf der rechten Seite allen davonlief und vor Eisele eiskalt lieb. Warum der FC Mengen zu Hause so stark ist, zeigte die Mannschaft von Trainer Mario Slawig zwischen der 35. und 39. Minute. Arkin Sibak, Ladislav Varady und Alexander Klotz hatten das 2:1 auf dem Fuß. Alle vergaben aber ihre Chancen.

Kaum waren vier Minuten nach Wiederbeginn gespielt, da nutzte Wangen eine Unachtsamkeit in der Mengener Hintermannschaft aus. Elias Willhalm setzte sich auf den Flügel durch, passte zur Mitte, wo Jonas Brüderlin den Ball über die Linie bugsierte. Das 3:1 (59.) war ein Tor des Willens. Wieder patzte der FCM, Leupold setzte nach und traf. In der 61. Minute schoss Alexander Klotz einen Freistoß ins Torwart-eck. Marcel Maier passte aber auf und faustete den Ball zur Ecke. Vier Minuten später schoss der aufgerückte Abwehrspieler Justin Schumacher, Eisele ließ den Ball nach vorne abprallen und Elias Willhalm traf zum 4:1.

„Wir sind als Einheit aufgetreten und haben dem Gegner wenig angeboten. Endlich ist es uns gelungen, unsere Trainingsleistungen im Spiel umzusetzen“, meinte Erik Biedenkapp. Mengens Trainer Mario Slawig gab zu: „Wangen hat verdient gewonnen. Die Mannschaft war bissiger, wir haben viel über uns ergehen lassen.“ Wellmann war natürlich zufrieden: „Die Jungs haben viele Zweikämpfe gewonnen und viele zweite Bälle behauptet. Ich hoffe, dass es für uns ein Befreiungsschlag war.“

Landesliga, 13. Spieltag

FC Mengen ‐ FC Wangen 1:4 (1:1). ‐ Tore: 1:0 Konrad Schaut (9.), 1:1 Luis Benedikt Leupold (16.), 1:2 Jonas Brüderlin (49.), 1:3 Leupold (59.), 1:4 Elias Willhalm (65.) ‐ Schiedsrichter: Alexander Mack ‐ FCW: Maier, Leupold (79., Litke), Gleinser, Jo. Brüderlin, Spöri (60., Herrmann), Willhalm, Hartmann (69., Yachir), Schumacher, Leyla, Biedenkapp, Straub.