FC Wangen scheidet im Pokal direkt aus

Die Fußballer des FC Wangen sind nach einer 0:1–Heimniederlage gegen den Landesliga–Konkurrenten FC 07 Albstadt aus dem Verbandspokal ausgeschieden. Das Bemühen war da, es fehlten aber die Lösungen. Die Gäste spielten aus einer kompakten Abwehr, ließen wenig zu und versuchten Nadelstiche zu setzen. Lange Zeit war die FCW–Abwehr Herr der Lage. In der 64. Minute erzielte Albstadt nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des FCW aber das Tor des Tages.

Von beiden Mannschaften ist nicht viel zu sehen

Einen Freistoß von Abdussamed Akbaba über alle hinweg vollendete Andreas Hotz per Kopf ins Tor der Gastgeber. Die Partie war für den Verbandsliga–Absteiger ein Vorgeschmack auf die am 19. August beginnende Punkterunde in der Landesliga. Dabei zählt der FC 07 Albstadt zu den spielerisch starken Mannschaften der Landesliga. Spielerisch war von den Gästen allerdings nicht viel zu sehen — vom FC Wangen aber auch nicht viel mehr.

Gästetrainer Oliver Hack genoss mit seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Dominik Hillmann den knappen Sieg, lobte beide Teams: „Obwohl wir einige urlaubsbedingte Ausfälle hatten, zeigte meine Mannschaft ein beherztes Spiel. Es war eine Partie auf hohem Niveau, mit viel Tempo und viel Einsatz. Wangen hat das Spiel zwar bestimmt, doch wir haben das entscheidende Tor geschossen“, sagte der Trainer der Gäste. Es sei allerdings eine Frage erlaubt: Was für ein Spiel hatte er gesehen?

Kein Nachmittag für Fußballästheten

Die etwa 90 Zuschauer sahen in Wangen eine zähe Begegnung, in der der Gastgeber versuchte und nicht durchkam und Albstadt verteidigte und auf Konter wartete. Es war definitiv kein Nachmittag für Fußballästheten. „Es war kein schönes Spiel. Obwohl wir es über fast die ganze Zeit dominiert haben, fehlten uns im letzten Drittel die Lösungen“, meinte Wangens Trainer Markus Steidle. „Wir haben viel richtig gemacht, aber in den entscheidenden Situationen keine Durchschlagskraft gezeigt.“

Der Reihe nach: Der FC Wangen war von Beginn an präsent, die erste Chance hatten aber die Gäste. David Villing prüfte aus der Distanz Marcel Maier (11.). Der FCW–Torhüter faustete den Ball zur Seite. Zweimal kamen die Gastgeber gut vor das Gästetor. Bei einem Pass über die Mitte von Simon Wetzel verfehlte Leon Pfeiffer um Zentimeter den Ball (13.). Nur kurze Zeit später wurde Jan Gleinser von Semih Cetin geschickt abgeblockt und am Torschuss gehindert. Leon Pfeiffer und Oktay Leyla spielten sich auf engstem Raum durch, aber die Abwehr der Gäste verhinderte das mögliche Tor (39.). Mehr gab es aus Hälfte eins nicht zu berichten.

Der neue Mittelfeldspieler ist dennoch optimistisch

Gleich nach Wiederbeginn bediente Jonas Brüderlin seinen Mitspieler Moritz Hartmann. Hartmann traf den Ball gut, aber der FCA–Torhüter lenkte ihn mit den Fingerspitzen über die Latte. Der FC Wangen wollte, kam aber nicht entscheidend vor das Tor. In einer Phase, in der die Platzherren etwas nachließen, fiel das 0:1. Es waren ein paar Minuten der Unkonzentriertheit, der Leichtfertigkeit und der Unentschlossenheit, die sofort bestraft wurden. „Gegen solche Gegner, die tief stehen, musst du immer mit komischen Toren rechnen. Wir haben einiges richtig gemacht, aber die Laufwege passen noch nicht. Ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das in den kommenden Wochen hinbekommen“, sagte Moritz Hartmann, der mit dem FV Ravensburg II lange in der Landesliga spielte. „Uns hat am Ende ein Dosenöffner gefehlt. Vor dem Tor waren wir nicht zwingend genug“, meinte Jan Gleinser. Kurz vor Schluss schoss der eingewechselte Enes Demircan den Ball knapp über das Tor. Alle Wangener waren sich am Ende einig: Das Team muss den Fußball in der Landesliga so schnell wie möglich verinnerlichen. Die meisten Mannschaften stehen tief und lassen den Gegner anrennen, um dann zuzuschlagen.

Der Pokal ist Geschichte. In vier Wochen beginnt die Meisterschaft in der Landesliga. Wangen erwartet den Aufsteiger Baindt. Die Mannschaft hat vier Wochen Zeit, nach Lösungen zu suchen und sie zu finden. Am Samstag ist ein Testspiel gegen den Verbandsligisten SC Pfullendorf geplant.

WFV–Pokal, erste Runde

FC Wangen — FC 07 Albstadt 0:1 (0:0). — Tor: 0:1 Andreas Hotz (64.) — Zuschauer: 90 — Schiedsrichter: Dominik Hillmann — FCW: Maier, Biewer, Gleinser (84. Leupold), Jonas Brüderlin (69. Straub), Wetzel (74. Demircan), Willhalm (46. Drammeh), Hartmann, Jannek Brüderlin (88. Spöri), Pfeiffer, Schumacher, Leyla.