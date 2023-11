FC Wangen reist mit breiter Brust zum Spitzenreiter

Zwei klare Siege in Folge haben die Stimmung beim Fußball-Landesligisten FC Wangen deutlich nach oben geschraubt. Vor der Partie beim Spitzenreiter TSG Balingen II am Freitag (18.30 Uhr) strotzt die Mannschaft von Interimstrainer Daniel Wellmann vor Selbstvertrauen. Gegen eine spielerische starke Elf wollen die Allgäuer das Maximale, also drei Punkte, mitnehmen.

Der FC Wangen präsentierte sich lange Zeit als Fehlbesetzung in der Landesliga-Staffel IV. Vor dem 15. Spieltag ist die Situation völlig anders. Die Mannschaft des Trainerduos Daniel Wellmann und Jonas Kraft zeigt endlich auf dem Feld die Leistung, die beide Übungsleiter zuvor dreimal in Folge Woche für Woche sahen. Alles passt zusammen: Der Einsatz, die Zweikampfstärke, die Laufbereitschaft und das spielerische Moment. Wenn all diese Dinge funktionieren, dann kehrt auch das Spielglück zurück.

Der Abstand zur Spitze soll nicht größer werden

Zwei Auswärtsspiele bestreitet der FC Wangen 2023 noch. Zunächst tritt die Elf am Freitagabend beim Spitzenreiter Balingen an, eine Woche später beim SV Baindt (Sonntag, 3. Dezember, 14 Uhr). Die Zielsetzung ist ganz klar: So viele Punkte wie möglich holen, sodass der Abstand zur Spitze nicht größer wird. Aktuell sind es fünf Zähler auf Balingen (ein Spiel weniger) und vier auf den Zweiten Mietingen. „Wir fahren nach Balingen, um drei Punkte zu holen, auch wenn die Aufgabe nicht einfach wird“, sagt Wellmann selbstbewusst. Die breite Brust ist da und auch die Zuversicht, dass die Spieler die drei Punkte holen können. Kapitän Simon Wetzel fehlt noch ein Spiel (Rotsperre aus der Partie gegen Sulmetingen). Luis Leupold ist nach seiner Bänderverletzung ebenfalls nicht dabei. Ansonsten: „Alle die dürfen, können“, meint Wellmann.

Der Vizemeister der vergangenen Saison, die TSG Balingen II, grüßt von der Spitze der Tabelle. Die zweite Mannschaft des Regionalligisten ist spielstark und hat in der laufenden Saison nur viermal gepatzt, wenn man es so nennen darf. Dreimal holte die Elf von Trainer Dennis Epstein ein Unentschieden (0:0 gegen Straßberg, 2:2 beim VfB Friedrichshafen, 2:2 in Heimenkirch). Nur eine Niederlage musste die TSG hinnehmen: Olympia Laupheim entführte am 21. Oktober beim 1:0-Erfolg alle drei Punkte. Alle anderen Spiele wurden gewonnen, teilweise deutlich, manchmal knapp, wie beim 1:0 beim Tabellenletzten Sulmetingen.

Balingen hat eine starke Offensive und eine starke Defensive

„Wir treffen auf eine spielerisch starke Mannschaft, die genau weiß, was sie tut. Wir dürfen uns keine unnötigen Ballverluste leisten, müssen selbst aggressiv in die Zweikämpfe gehen und über 90 Minuten hellwach sein“, sagt Wellmann. Es gilt, die zuletzt gezeigten Leistungen auch auf dem Kunstrasen in Balingen zu zeigen. Ballkontrolle, spielerisch überzeugen, dabei aber einfachen Fußball zeigen, keine komplizierten Dinge machen.

Aufpassen muss der FC Wangen auf Silas Bader: Der Toptorjäger der Landesliga hat schon 16 Treffer erzielt. In den vergangenen drei Spielen gegen Mietingen, Heimenkirch und Baindt war er fünfmal erfolgreich. Gegen Aufsteiger Baindt gelang ihm in der zweiten Hälfte ein Hattrick ‐ insgesamt waren es beim 5:0-Sieg vier Tore von Bader. Ein Blick auf die Tabelle und vor allem auf das Torverhältnis zeigt zwei Dinge: Balingen II hat eine starke Offensive (37 Tore), aber auch eine kompakte Defensive (zehn Gegentore). „Wir müssen wie in den vergangenen Spielen unsere Chancen nutzen. Dann sind drei Punkte drin“, sagt Wellmann.

Der FC Wangen ist in der Landesliga angekommen. Jetzt gilt es, das Jahre 2023 ordentlich und erfolgreich zu Ende zu spielen.