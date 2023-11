FC Wangen kassiert mehrere Nackenschläge

Vor der Partie gegen den SV Sulmetingen, Tabellenletzte der Fußball-Landesliga, ist die Marschroute für den FC Wangen klar gewesen: Drei Punkte müssen her, egal wie. Am Ende war es nur einer beim 0:0 und die Mannschaft von Interimstrainer Daniel Wellmann offenbarte wieder dieselben Schwächen wie gegen Harthausen und Straßberg. Die Chancen wurden nicht verwertet. Es gab weitere Nackenschläge. Okan Housein musste nach 34 Minuten wegen Adduktorenproblem raus. Kapitän Simon Wetzel sah nach 84 Minuten die Rote Karte.

Vor dem Tor fehlt die Entschlossenheit

„Wir haben uns wieder Chancen herausgespielt und sie nicht verwertet. Das ist bitter. Dann kann keine Mannschaft Spiele gewinnen“, sagte Wellmann, der sich aufgrund der dünnen Personaldecke in Hälfte zwei selbst einwechselte. Irgendwie hängt die Platte, denn auch in den vergangenen beiden Partien gegen Harthausen/Scher und Straßberg war es nach dem Abpfiff die gleiche Analyse. „Im Training klappt es wunderbar. Nur im Spiel hapert es“, meinte Co-Trainer Jonas Kraft. Es fehlt vor dem Tor die letzte Entschlossenheit.

Chancen waren auch gegen den Tabellenletzten Sulmetingen wieder reichlich vorhanden. Vor allem in der ersten Halbzeit. Nach fünf Minuten entschärfte der starke SVS-Torhüter Marco Pohl einen Freistoß von Okan Housein. Eckball Simon Wetzel, Kopfball Moritz Hartmann, Latte. Flügelspieler Jan Gleinser setzte sich durch und verfehlte das Gehäuse knapp. Dazwischen hatten auch die Gäste zwei gute Möglichkeiten. Housein rutschte weg, Julian Guther schoss aufs Tor, doch der Ball ging vorbei. Knapper war es bei der zweiten Gelegenheit. Frank Brehm marschierte an der Außenlinie, flankte zur Mitte, wo Fabio Dehler den Ball neben das Tor setzte. Im weiteren Verlauf waren die Gastgeber wieder am Zug, doch sie trafen einfach nicht.

Kurz vor der Pause köpfte Brehm gefährlich auf das Wangener Tor, FCW-Torwart Marcel Maier war zur Stelle und verhinderte Schlimmeres (42.). Acht Minuten vorher gab es die Verletzung von Okan Housein. Nach einem Zweikampf fasste er sich an die Leiste. Elias Willhalm kam für ihn.

Drei Platzverweise in drei Spielen sind zu viel

„Es war vieles richtig, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Zwischen der 46. und 70. Minute war es dagegen zu wenig, um ein Tor zu erzielen. Erst in den letzten 20 Minuten wurden wir wieder gefährlich“, meinte Tobias Ullrich, Sportlicher Leiter des FCW. In der Tat spielte sich das Geschehen zwischen beiden Strafräumen ab. Das letzte Drittel war für die Spieler irgendwie tabu. Wellmann kam nach 75 Minuten für Jonas Brüderlin. Der Interimstrainer hatte drei Minuten später die große Chance, das 1:0 zu erzielen. Seinen scharfen Schuss wehrte Marco Pohl zur Seite ab. Weitere gute Einschussmöglichkeiten hatten Willhalm und Luca Spöri. „Meine Mannschaft hat über 90 Minuten gekämpft und sich den Punkt redlich verdient. Wir haben alles reingeworfen und sind belohnt worden“, sagte SVS-Spielertrainer Jan Deiss.

Sechs Minuten vor dem Ende zeigte Schiedsrichter Anes Ramic dem FCW-Kapitän Wetzel nach einem überharten Einsteigen gegen Dominik Martin die Rote Karte. Der Spielgestalter wird seiner Mannschaft damit fehlen. Enes Demircan gegen Harthausen/Scher, Oktay Leyla gegen Straßberg (Gelb-Rot) und nun Wetzel: Drei Platzverweise in den vergangenen drei Partien sind zu viel.

Der FC Wangen und die Landesliga haben sich noch nicht lieb. Die Allgäuer müssen sich an die Gegebenheiten dieser Liga gewöhnen. Sie bekommen mehr auf die Socken und die meisten Teams verteidigen nur und hoffen auf den entscheidenden Konter. Sulmetingen machte da keine Ausnahme, obwohl sich die Mannschaft in Wangen gut verkaufte. „Es muss uns endlich gelingen, den Bock umzustoßen und die Trainingsleistungen auch auf dem Platz zu bringen, dann gewinnen wir auch wieder Spiele“, sagte Kraft.

Die Chancen sind in jedem Spiel da. Doch der Ball muss ins Tor ‐ das ist das ganze Geheimnis. Auch auf dem Kunstrasenplatz bei der Realschule.

Landesliga, 12. Spieltag:

FC Wangen ‐ SV Sulmetigen 0:0. ‐ Schiedsrichter: Anes Ramic ‐ Zuschauer: 180 ‐ Besonderes Vorkommnis: Simon Wetzel sieht die Rote Karte (FCW, 84., überhartes Einsteigen) ‐ FCW: Maier ‐ Biewer (66. Huß), Gleinser, Jo. Brüderlin (75. Wellmann), Spöri (83. Yachir), Wetzel, Hartmann, Housein (34. Willhalm), Schumacher, Biedenkapp, Straub.