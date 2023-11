FC Wangen kassiert in Balingen eine knappe Niederlage

Der FC Wangen hat am 15. Spieltag der Fußball-Landesliga ein gutes Spiel gezeigt, aber keine Punkte mit nach Hause gebracht. Beim Spitzenreiter TSG Balingen II unterlagen die Allgäuer am Freitagabend mit 1:2 (0:0). „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte FCW-Trainer Daniel Wellmann. „Zwei Standards haben uns die Niederlage eingebracht.“

In der ersten Halbzeit bekamen die Wangener schon einen Eindruck davon, weshalb die TSG Balingen II in der Tabelle auf Platz eins steht. Die Reserve des Regionalligisten machte ordentlich Druck, ließ den Ball gut laufen und spielte mit viel Tempo. Zu sehen war, dass die Balinger eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen haben und noch immer genießen. Optisch waren die Gastgeber überlegen, sie machten auch weniger Fehler.

Hartmann trifft nur den Pfosten

Aber: Die besseren Chancen in den ersten 45 Minuten hatten die Gäste aus dem Allgäu. Bereits in der vierten Minute schoss Oktay Leyla den Ball knapp übers Balinger Tor, in der zwölften Minute gab es nach Leylas Eckball die Riesenchance für den FCW. Innenverteidiger Justin Schumacher köpfte den Ball freistehend aber neben das Tor. Kurz vor der Pause gab es noch einen schönen Spielzug über Okan Housein und Moritz Hartmann, Letzterer zog aus gut 20 Metern ab, doch er traf nur den Außenpfosten.

Die beste Chance der Gastgeber vor der Pause hatte Leon Mathauer mit einem Freistoß. Auf dem schnellen Kunstrasen hielt der FCW gut dagegen. Das 0:0 war aufgrund der Chancen fast glücklich für den Favoriten Balingen. Doch nach der Pause fielen die Tore für den Spitzenreiter.

Zweimal Freistoß, zweimal Kopfballtor

Die Tore fielen zweimal nach einem identischen Muster. Zweimal brachte Mathauer einen Freistoß in den Strafraum, zweimal war Bastian Maier mit dem Kopf zur Stelle. Die Führung hatten sich die Balinger verdient, weil sie weiter mehr Ruhe am Ball hatten, während die Pässe bei Wangen oft unsauber waren.

Doch die Gäste aus dem Allgäu gaben sich nicht geschlagen. In der 82. Minute schickte Leyla auf der rechten Seite Jan Gleinser, dessen Flanke köpfte Enes Demircan zum 1:2 in die Maschen. Am verdienten Sieg der Balinger änderte sich aber nichts mehr. „Balingen war effektiver“, musste auch Wangens Interimstrainer Wellmann anerkennen.

Landesliga, 15. Spieltag

TSG Balingen II - FC Wangen 2:1 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0 Bastian Maier (59., 66.), 2:1 Enes Demircan (82.) - Schiedsrichter: Julian Gack - FCW: Maier - Gleinser, Jo. Brüderlin, Spöri (63. Demircan), Wilhalm (70. Biewer), Hartmann, Housein (80. Yachir), Schumacher, Leyla, Biedenkapp, Straub.