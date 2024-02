FC Wangen ist vor dem Tor sehr effektiv

Der Fußball-Landesligist FC Wangen bestreitet in dieser Woche zwei Testspiele. Das erste gegen den Bezirksligisten Maierhöfen-Grünenbach gewann die Mannschaft von Trainer Joachim Baur am Mittwochabend auswärts mit 5:0. Am Samstag ist der Tabellensechste der Landesliga beim südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf zu Gast.

Wangens Torwart ist der ruhende Pol in der Hintermannschaft

Beim deutlichen Erfolg unter der Woche zeigte sich der FCW vor dem Tor sehr effektiv. „Ich bin mit der Leistung der gesamten Mannschaft zufrieden. Alle haben gut gekämpft und auch spielerische Akzente gesetzt“, sagte Baur. Die Zuschauer sahen zwei verschiedene Halbzeiten. In Hälfte eins spielten beide Mannschaften auf Augenhöhe. In Hälfte zwei war der Landesligist das bessere Team. „Wir haben in den ersten 45 Minuten sehr mutig gespielt, gut gepresst, aber unsere Chancen nicht verwertet. Das hat Wangen besser gemacht“, meinte Volker Meffert, Sportlicher Leiter des SV Maierhöfen-Grünenbach.

Philipp Greiter hatte in der Anfangsphase zwei gute Möglichkeiten, die Wangens Torhüter Marcel Maier durch gutes Mitspielen vereitelte. Maier, der ruhende Pol in der Hintermannschaft des Landesligisten, war am Mittwoch nicht zu überwinden. Gegen Ende der ersten Halbzeit schlugen die Gäste zu. Oktay Leyla fing einen Pass im Mittelfeld ab, zog an zwei Abwehrspielern vorbei und vollendete aus elf Metern (37.). Felix Merz verpasste das mögliche 1:1 (39.), stattdessen erhöhte Luca Spöri auf Zuspiel von Enes Demircan auf 2:0 (44.). Fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel die Vorentscheidung. FCW-Kapitän Simon Wetzel verwandelte einen an Leyla verschuldeten Foulelfmeter zum 3:0.

Noch zwei Treffer in der Schlussphase

„Aufgrund der vielen Wechsel haben wir in der zweiten Halbzeit etwas den Faden verloren“, meinte Meffert. Wangen habe es sehr gut gemacht. Einen guten Schuss von Cheick Alassane Savane Sy blockte Max Biewer. Wetzel vergab das mögliche 4:0 (62.), doch in der Endphase schlug der FC Wangen noch zweimal zu. Elias Willhalm und Erik Biedenkapp per Kopf erhöhten auf 5:0 (80.(89.). Zwischen beiden Toren traf Simon Glötter noch den Außenpfosten.

„Die Mannschaft steht defensiv deutlich besser. Es war ein gutes Ergebnis für alle“, sagte Baur. Am Samstag (15 Uhr) geht es zum südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf. „Es ist eine spielerisch starke Mannschaft und wir sind nicht Favorit. Wir werden defensiv noch mehr gefordert sein“, meinte der FCW-Trainer. Das sei aber gut für die Weiterentwicklung der Mannschaft.

Das Testspiel im Stenogramm

SV Maierhöfen-Grünenbach - FC Wangen 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Oktay Leyla (37.), 0:2 Luca Spöri (44.), 0:3 Simon Wetzel (50., Foulelfmeter), 0:4 Elias Willhalm (80.), 0:5 Erik Biedenkapp (89.) - Schiedsrichter: Alexander Rösch - SVM: Lingg, Wagner, Dopfer, Merz, Kuhn, Sy Cheick Alassane Savane, Glötter, Eugler, Reichard, Greiter, D. Bixenmann; eingewechselt wurden: Einsle, Eugler, A. Meffert, Otterstein, Elsässer, P. Prinz, Rohn, Schwarz - FCW: Maier, Biewer, Gambach, Anschitz, Gleinser, Spöri, Wetzel, Demircan, Yachir, Leyla, Biedenkapp; eingewechselt wurden: Leupold, Willhalm, Klugger, Pfeiffer, Weber.