Die Erinnerungen an das Hinspiel im Allgäu-Stadion in Wangen sind immer noch präsent und schmerzhaft. Der FC Wangen hatte 20 Minuten alles im Griff, beherrschte Ball und Gegner.

Der SV Mietingen kam nicht über die Mittellinie, weil die Gastgeber zu dominant auftraten. Dann schlichen sich beim Gastgeber nicht nachvollziehbare Fehler ein und der Neuling schlug erbarmungslos zu. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 3:3. Das soll sich, wenn es nach dem FC Wangen geht, am Sonntag (15 Uhr) nicht wiederholen.

Das ist für uns eine Umstellung. FCW-Trainer Joachim Baur über den Rasenplatz

Joachim Baur, Trainer des FC Wangen, trainierte mit seiner Mannschaft am Mittwoch und Freitag auf Rasen. Der Grund: Der SV Mietingen hat keinen Kunstrasenplatz und spielt auf Rasen. „Das ist für uns eine Umstellung, weil wir bislang alle Spiele und Einheiten auf dem Kunstrasenplatz absolviert haben“, sagt Baur. Die Stimmung beim FC Wangen ist nach dem Derbysieg gelöst, das heißt aber nicht, dass die Spieler nicht fokussiert auf die kommenden Aufgaben sind.

Die Partie in Mietingen, immerhin starker Aufsteiger und Tabellenvierter, wird alles andere als einfach. Die Mannschaft von Trainer Philipp Lang ist sehr heimstark, hat zu Hause 17 von 21 möglichen Punkten geholt. Zweimal spielte das Team Unentschieden, kein Heimspiel ging verloren.

Auf diese Spieler gilt es aufzupassen

Darüber hinaus überzeugt Mietingen durch ein schnelles und präzises Kombinationsspiel. Christian Glaser ist der Zielspieler, der die Bälle fordert, um sie dann ohne Umschweife weiterzuleiten. Seine Mitspieler Roland Mayr, Robin Ertle oder Ben Rodloff wissen, wie sie laufen müssen und vor allem, was sie zu tun haben. Die Bälle kommen an und die starke Offensive richtet im gegnerischen Strafraum oftmals viel Unheil an.

Damit das am Sonntag nicht passiert, muss der FC Wangen den SV Mietingen von Beginn an unter Druck setzen, nicht abwartend spielen und schauen, was der Gegner macht. „Wir werden versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Das muss unser Ziel sein, um die nächsten drei Punkte zu holen“, meint Baur. Das wird schwer genug. Der FC Wangen fährt nach dem Hinspiel mit Respekt, aber auch mit breiter Brust zum Tabellenvierten. Der Derbysieg hat bei den Allgäuern Kräfte freigesetzt, und im Gegensatz dazu begann die Rückrunde für den sonntäglichen Gastgeber mit einer 1:2-Niederlage in Riedlingen.

Das Ziel ist es nicht, schön zu spielen, sondern effektiv. Wangens Trainer Joachim Baur

„Es muss unser Bestreben sein, unsere Fehler zu minimieren, Ballverluste zu vermeiden. Das Ziel ist es nicht, schön zu spielen, sondern effektiv. Wir müssen unsere Spielzüge gut vorbereiten und erfolgreich vollenden“, betont Joachim Baur.

Efekan Baysan und Elias Elias Willhalm haben am Montag trainiert. Ob sie am Sonntag schon für einen Einsatz bereit sind, entscheidet sich erst nach den letzten Trainingseindrücken. Ansonsten fahren Baur und Co-Trainer Jonas Kraft mit dem gleichen Kader wie beim 3:2 gegen Heimenkirch nach Mietingen. Die Umstellung auf Rasen ist für die Spieler des FC Wangen, die im neuen Jahr bislang nur den Kunstrasen gewohnt waren, nicht einfach. „Das darf am Ende aber keine Entschuldigung sein. Jeder spielt doch lieber auf grünem Geläuf als auf Kunstrasen“, sagt Baur.