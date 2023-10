FC Wangen erkämpft sich in Albstadt drei Punkte

Fußball ist ein Ergebnissport. Da gibt es keine B-Note wie beim Eiskunstlauf. Wer mehr Tore schießt, der gewinnt. Am Samstag war es der FC Wangen, der in Albstadt zweimal traf und nur einmal den Ball aus dem eigenen Netz holen musste. Die Partie in der Fußball-Landesliga war kein Leckerbissen, aber die drei Punkte holten die Allgäuer.

„Das Spiel war nichts für Fußball-Ästhetiker. Der Kampf stand im Mittelpunkt und wir haben ihn bis zum Schluss angenommen. Kompliment an meine Jungs, dass sie sich mit drei Punkten belohnt haben“, sagte FCW-Interimstrainer Daniel Wellmann. Albstadts Trainer Oliver Hack meinte: „Es war von uns kein gutes Spiel. Wir wollten nach dem Ausgleich nachlegen, aber das ist uns nicht gelungen, weil Wangen gut verteidigt hat.“

Die Allgäuer haben mehr Chancen

Wenn man die Partie in Albstadt nach Chancen vergleicht, so hat der FC Wangen verdient gewonnen. Bereits zur Halbzeit hätten die Gäste mit 3:0 führen müssen. Nach 23 Minuten zappelte der Ball nach einer Ballstafette über Okan Housein, Simon Wetzel und Enes Demircan im Netz. Der Unparteiische entschied nach Augenkontakt mit dem Linienrichter aber auf Abseits ‐ eine sehr knappe Entscheidung. In der Folge fiel dennoch das 1:0 für Wangen. Luis Leupold setzte sich über außen durch, flankte zur Mitte und Oktay Leyla köpfte den Ball unhaltbar für Torhüter Chris-Jan Leitenberger in die Maschen (34.). Danach vergaben Enes Demircan per Kopf und Okan Housein per Volleyschuss weitere Großchancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff foulte Leyla den Albstädter Nicolas Gil Rodriguez. Denis Mazrekaj schoss den Freistoß in die Mauer, den Abpraller nutzte er aber zum 1:1.

Das Gegentor kam zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für die Gäste, die fast alles im Griff hatten. Nach der Pause dachten die etwa 165 Zuschauer, dass die Heimmannschaft den FC Wangen von Beginn an unter Druck setzen würde. Weit gefehlt. Es waren keine drei Minuten gespielt, da bediente Wetzel seinen Mitspieler Housein, der aber am FCA-Torhüter scheiterte. Mit dem Fuß beförderte Leitenberger den Ball zur Ecke. Diese vergebene Chance wirkte sich aber für den FCW nicht negativ auf den weiteren Spielverlauf aus. Die Abwehr stand und das Mittelfeld leistete erstklassige Arbeit. Aus einer gut kämpfenden Elf des FCW ragten Max Biewer und Erik Biedenkapp heraus, die der Hintermannschaft die nötige Stabilität gaben.

Die Arbeit gegen den Ball bekommt Lob vom Trainer

Der Siegtreffer war erneut sehenswert. Biedenkapp bediente mit einem langen Ball Demircan. Dieser spielte weiter zu Housein. Von ihm kam der Ball zu Kapitän Wetzel ‐ 2:1 (58.). Danach rannte Albstadt wild, aber etwas kopflos an. Wangen musste keine brenzligen Situationen überstehen, weil die Abwehr stand und sich die Einwechselspieler nahtlos in die Mannschaft einfügten. „Natürlich mussten wir bei diesem Spielstand bis zum Schluss zittern, aber die Jungs haben ihre Sache gut gemacht und nichts zugelassen“, sagte Wellmann. Hack bemängelte das Zweikampfverhalten seiner Spieler. „Wir waren zu zaghaft, nicht entschlossen genug.“

Der FC Wangen hat nach einem holprigen Start in der Landesliga einen Schritt nach vorne gemacht. Die Erkenntnis, dass zunächst der Kampf im Vordergrund steht und dann das spielerische Element, scheint bei den Fußballern angekommen zu sein. Nun muss die Mannschaft in den kommenden Wochen nachlegen.

FC 07 Albstadt ‐ FC Wangen 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Oktay Leyla (34.), 1:1 Denis Mazrekaj (45.+3), 1:2 Simon Wetzel (58.) ‐ Schiedsrichter: Dennis Wahl ‐ FCW: Pelz, Leupold (86., Straub), Biewer, Huß, Wetzel (68., Spöri), Willhalm (57., Gleinser, 80., Anschitz), Housein, Demircan, L. Pfeiffer (74., Schumacher), Leyla, Biedenkapp.