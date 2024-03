FC Wangen bringt das 2:0 nicht über die Zeit

Das Positive: Der Fußball-Landesligist FC Wangen hat in der Vorrunde gegen Heimenkirch und Mietingen nur einen Punkt geholt. In der Rückrunde sind es vier. Trotzdem ist das 2:2 des FCW am Sonntag in Mietingen sehr schmerzhaft gewesen, weil die Gäste beim heimstarken Aufsteiger lange Zeit wie die sicheren Sieger aussahen. Zwei Tore von Okan Housein reichten aber nicht.

Die Fehler, die wir gemacht haben, müssen wir in Zukunft vermeiden. Wangens Trainer Joachim Baur

„Wir müssen aus diesen Ergebnissen, die weh tun, lernen. Die Fehler, die wir gemacht haben, müssen wir in Zukunft vermeiden“, sagte FCW-Trainer Joachim Baur. Dabei begann das Spiel in Mietingen für die Allgäuer gut. Von Beginn war die Mannschaft präsent und ging auch durch ein Freistoßtor von Housein früh in Führung (12.).

Danach ließen die Gäste Ball und Gegner laufen, ohne sich nennenswerte Chancen zu erarbeiten. Mitte der ersten Halbzeit setzten die Gastgeber den FCW immer wieder über außen unter Druck. Die Allgäuer ließen bereits in dieser Phase zu viel zu. Richtig gute Chancen hatte Mietingen aber nicht.

Ein Foulelfmeter bringt Mietingen ins Spiel zurück

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Wangen wieder hellwach. Simon Wetzel setzte sich nach Pass von Housein im Strafraum durch und wurde gefoult - Housein schnürte den Doppelpack. Doch die Gastgeber wehrten sich nach Kräften. „Wir haben stark nachgelassen und uns zu viel gefallen lassen“, meinte Baur. Die Konsequenz: Mietingen kam durch einen Foulelfmeter von Roland Mayer zurück ins Spiel. Danach kam bei Wangen immer mehr Hektik auf.

Mietingen blieb sich treu, spielte viele lange Bälle, die bis zur 88. Minute noch abgewehrt wurden. Nach einem Eckball war dann aber Christian Glaser zur Stelle und köpfte zum 2:2 ein. „Vor den beiden Gegentreffern haben wir mit zu vielen Fehlern den Gegner eingeladen“, haderte Baur. Mietingen nahm diese Geschenke an und rettete zumindest einen Punkt. „Wir haben zu viel reagiert und unser Spiel aufgegeben. Das hat sich am Ende gerächt“, sagte Baur. Positiv war noch, dass der lange verletzte Yannick Huber gegen Mietingen seinen ersten Einsatz feierte.

Der FC Wangen belegt mit 29 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Vier Punkte sind es auf Platz zwei (FV Ravensburg II). In den kommenden Heimspielen gegen Riedlingen und Laupheim muss Wangen dreifach punkten, um nicht vorzeitig den Kontakt nach vorne zu verlieren.

Landesliga, 18. Spieltag:

SV Mietingen - FC Wangen 2:2 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Okan Housein (12., 63, Foulelfmeter), 1:2 Roland Mayer (81., Foulelfmeter), 2:2 Christian Glaser (88.) - Schiedsrichter: Alexander Mack - FCW: Maier, Leupold, Biewer, Gleinser (63., Yachir), Jo. Brüderlin, Spöri, Wetzel, Hartmann (78., Huber), Housein, Leyla, Biedenkapp.