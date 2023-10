Fast 1000 Wangener helfen ehrenamtlich mit bei der Landesgartenschau

In sieben Monaten läuft sie bereits, die Landesgartenschau in Wangen. Dieser Tage initiierten die Verantwortlichen zwei Informationsabende für die ehrenamtlichen Helfer, die sich am Besucherempfang, als Gästeführer sowie beim Gelände- und dem Veranstaltungsteam bei der164-tägigen Großveranstaltung für jeweils mindestens 60 Einsatzstunden zur Verfügung stellen. Landesgartenschau-Ehrenamtskoordinator Markus Leonhardt berichtete von aktuell 930 Helfern: „Es werden aber erfreulicherweise immer noch mehr.“ Das städtische Ziel, das Jahrhundertereignis im kommenden Jahr mit 1000 Ehrenamtler meistern zu können, rückt in immer erreichbarere Nähe.

Deutlich mehr Helfer als in Überlingen

„Die Zeit läuft“, sagte Edith Heppeler, Teil der Geschäftsführung der Landesgartenschau Wangen, bei einer der Veranstaltungen. Über 300 Helfer des Bereichs Besucherempfang waren jetzt als erste in die Stadthalle gekommen, um ihre Ehrenamtsausbildung zu starten. Info-Mappen wurden ausgegeben, Informationen, was genau zu tun ist und wie man sich im kommenden Jahr online in die Schichten einschreiben kann, erteilt. „Sie verleihen uns ein gutes Gefühl“, sagte Heppeler an die Helfer gewandt.

Zum Vergleich: Bei der Landesgartenschau 2021 in Überlingen waren es rund 450 ehrenamtliche Helfer. 930 sind es bereits jetzt in Wangen. Eine stattliche Zahl präsentierte Heppeler drei Wochen nach dem Vorverkaufsstart auch für die bereits verkauften Dauerkarten: „Wir haben fast 2000 Karten verkauft.“

Weitere Kräfte werden gesucht

Laut Markus Leonhardt verteilen sich die Helfer derzeit auf 530 Freiwillige beim Besucherempfang, 220 im Geländeteam und jeweils 150 Gästeführer und im Veranstaltungsteam: „Teilweise gibt es da natürlich Überschneidungen, haben sich Helfer für zwei oder drei Teams gemeldet.“ Trotz der bereits großen Zahl werden für den Besucherempfang nach wie vor Helfer gesucht. Interessenten können sich an Markus Leonhardt per Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 07522/ 91688‐28 wenden. Leonhardt bat im Übrigen bereits jetzt: „Wenn Sie als Helfer zur Landesgartenschau kommen, lassen Sie bitte möglichst das eigene Auto zu Hause.“

An Wissenswertes erinnerte Veranstaltungsleiter Wolf Grünenwald, der rund 2.000 bis 2.500 Veranstaltungen auf die Beine stellen will: „Darunter sind auch fünf Bezahlveranstaltungen.“ Dauerkartenbesitzer erhalten für Letztgenannte einen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent.

Was in der Dauerkarte inbegriffen ist

Im Preis der Karten enthalten ist auch ein einmalig kostenfreier Eintritt bei den Gartenschauen in Bad Dürrenberg/Sachsen-Anhalt und Kirchheim bei München, die ebenfalls im kommenden Jahr über die Bühne gehen und ein Gutscheinheft örtlicher Händler und regionaler Ausflugsziele. Bis zum 14. Februar können Dauerkarten noch zum reduzierten Vorverkaufspreis in Höhe von 98 Euro (ermäßigt für junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahre für 40 Euro). Tickets gibt es online unter lgswangen2024.de oder im Wangener Gästeamt und in der Stadtbücherei im Kornhaus.

Tickets gibt es online unter lgswangen2024.de oder im Wangener Gästeamt und in der Stadtbücherei im Kornhaus.