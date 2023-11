Fassade an der Gallusbrücke beschmiert

Wangen

Fassade an der Gallusbrücke beschmiert

Wangen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte Täter haben laut Polizeibericht im Zeitraum von Samstag bis Montag an der Gallusbrücke in Wangen die Brückenfassade mit permanenter Farbe beschmiert. Der Polizeiposten Wangen ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 14:57 Von: sz