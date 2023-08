Wenn Benedikt Renz gegen acht Uhr in Bettensweiler zum Frühstückstisch seiner Familie kommt, hat er bereits zwei Stunden Arbeit im Kuhstall hinter sich. Und zwar unter anderem mit einem vollelektrischen Futtermischer, der Gras oder Heu sowie Kleie, Getreide, Mais — je nach angepasstem Speisezettel der Wiederkäuer — zusammenmixt und auf das Futterband transportiert.

Den Strom für das Gefährt liefert ausschließlich die Eigenstrom–Photovoltaik–Anlage auf dem Dach. Mit ihr werden bei gutem Wetter auch die drei Melkroboter oder der Gülle–Sammelroboter versorgt. „Ohne Automatisierung läuft heute nichts mehr in der Landwirtschaft“, sagt Renz. Am Sonntag, 27. August, gewährt der Betrieb beim Hoffest Einblick in die moderne Landwirtschaft.

Der vollelektrische Futtermischer ist bei Familie Renz täglich im Einsatz und wird ausschließlich mit Photovoltaik-Strom versorgt. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin )

200 Kühe geben 1,3 Millionen Liter Milch im Jahr

Benedikt Renz bewirtschaftet den Hof in Bettensweiler zusammen mit seinen Eltern und seiner Frau. Mit rund 200 Kühen und 130 Hektar Land „sind wir ein klassischer Milchvieh–Betrieb“. Etwa 1,3 Millionen Liter Milch verlassen jährlich den Hof. Am kommenden Sonntag öffnet Familie Renz im Rahmen der Initiative „Gläserne Produktion“ alle Stall– und Scheunentore, um der Bevölkerung zu veranschaulichen, wie der Betrieb auf einem Biohof konkret abläuft. Besucher können in den letzten Winkel der Ställe schauen und erfahren wie Kühe gemolken oder Kälber geboren werden, woher das Futter für die Tiere stammt, oder wie ein Tiertransport abläuft.

Wir müssen das Vertrauen in die heimische Landwirtschaft stärken und den Leuten zeigen, was wir tun, findet Benedikt Renz und nimmt damit Bezug auf den seiner Meinung nach schlechten Ruf gerade der Milchwirtschaft als Klimakiller.

Meist werde dabei vergessen, dass das Grünland, das die Bauern mit ihrer Bewirtschaftung wie nebenbei pflegen, ein CO2–Speicher ist. „Das sollten wir immer mitdenken“, findet der Landwirt. Die viele Grünfläche im Allgäu sei nur mit Tieren zu nutzen. „Sie würde längst ganz anders aussehen, gäbe es hier die Kühe nicht“, ergänzt Petra Renz.

Keine romantischen Vorstellungen von der Landwirtschaft

Beide plädieren dafür, sich ehrlich zu machen und keinen romantischen Vorstellungen von Landwirtschaft anzuhängen. „Menschen müssen essen und wir produzieren hier Lebensmittel. Wir müssen von unserer Arbeit leben können. Daher benötigen wir auch leistungsfähige Maschinen, computergestütztes Know–how und eine moderne Herangehensweise“, erläutert Benedikt Renz. Dabei werde so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen.

Wenn die Kühe der Familie Renz nicht auf der Weide sind, können sie sich im Stall frei bewegen und sich ihren Lieblingsplatz suchen. Der ist meistens bei anderen Kühen. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin )

Der Bio–Hof in Bettensweiler hat sich 2017 dem Verband „Naturland“ angeschlossen und firmiert inzwischen als anerkannter Tierwohlbetrieb. 2019 hat man den Stall entsprechend umgebaut und erweitert. Außerdem macht Familie Renz mit beim Projekt „Europäische Innovationspartnerschaft“, das von der EU gefördert wird und bei dem es unter anderem um Minimierung des CO2–Ausstoßes geht.

In den Ställen von Benedikt Renz können die Kühe frei herumlaufen, doch meistens sind sie ohnehin auf der Weide. Das Jungvieh kommt im Sommer sogar auf eine Alp in Österreich, wo sie von zwei kooperierenden Aufzuchtbetrieben versorgt werden.

Dem argentinischen Rindfleisch etwas entgegensetzen

Ein weiteres Projekt bringt Familie Renz mit auf den Weg: GrasRind am Bodensee. „In vielen Gaststätten wird ausschließlich argentinisches Rindfleisch angeboten“, so Benedikt Renz. „Das wollen wir ändern“. Und zwar mit einer konsequenten Weidehaltung und Grasfütterung, bio–zertifiziert und regional. Dabei geht es neben der angestrebten Fleischqualität auch darum, die männlichen Kälber, die bisher oft ausgesondert und zur Billigproduktion exportiert wurden, in der Region zu behalten und zu verwerten. 25 bis 30 Monate sollen die Kälber künftig nach Tierwohlrichtlinien in der Region aufgezogen und erst dann geschlachtet werden. „Am Ende soll das Fleisch mindestens so schön marmoriert sein wie das aus Argentinien“, streben die Projektteilnehmer an.

Die Arbeitstage auf dem Biohof Renz sind lang. „Wir haben einen sehr schönen Beruf“, sagt das Ehepaar dennoch unisono. Und für den haben sie sich bewusst und aus Leidenschaft für Tiere und Landschaft entschieden. Ursprünglich sollte es nämlich in eine andere Richtung gehen. Er studierte Betriebswirtschaftslehre, sie Textildesign. Doch dann vernahmen die beiden den Lockruf der Landwirtschaft und entschieden sich für das „härtere business“.

Auch die Gülle wird maschinell bearbeitet, um den flüssigen Teil von den festen Bestandteilen zu trennen. Der Flüssigtank ist abgedeckt, damit das Methan nicht entweicht beziehungsweise in der Biogas-Anlage des Onkels Verwendung finden kann. (Foto: Ingrid Kraft-Bounin )

Ein Tiny–House als Ferienwohnung und weiteres Standbein

„Ich bin den ganzen Tag mit meinen Kindern und meiner Familie zusammen. Sie erleben meinen Arbeitstag. Wo gibt es das sonst schon“, schwärmt Benedikt Renz. In seiner Studienzeit entwickelte er außerdem ein zweites Standbein — den Bau von Tiny–Häusern, von denen die Familie mittlerweile eines für Feriengäste vermietet. „Man muss sich heute als Landwirt diverser aufstellen“.

Das ist beim Hoffest am Sonntag geboten

Das Hof–Fest in Bettensweiler findet am 27. August ab 10.30 Uhr statt. Eröffnet wird es von Wangens Oberbürgermeister Michael Lang und Albrecht Siegel, dem Leiter des Landwirtschaftsamtes des Landkreises Ravensburg. Unter dem Titel „Wow a cow“ zeigen Landwirte aus der Region wie Milch produziert wird, woher das Futter für die Kühe stammt, wie sie mit Kälbern umgehen und was ein Tierarzt im Stall tut.

Außerdem gibt es einen „Interaktiven Ameisenstand“, eine manuelle Butterherstellung, Schnuppermähen und eine Familienkräuterführung. Für Kinder ist mit einer Bauernhof-Rallye, dem Kühe–Bemalen, Haferflocken herstellen und Figurentheater ebenfalls einiges geboten. Mitveranstalter des Tages der offenen Tür sind der Landkreis Ravensburg sowie die Bauernverbände Allgäu Oberschwaben und Tettnang. Das komplette Programm ist unter Bauernhof Renz bei Facebook abrufbar.