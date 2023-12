Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Offenbar übersehen hat laut Polizeibericht ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch kurz nach 6 Uhr einen 44 Jahre alten Pedelec-Lenker, als er von der Karl-Hirnbein-Straße nach links in die Zeppelinstraße einbiegen wollte. Der 44-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Radschutzstreifen in Richtung Lindauer Straße unterwegs war, stürzte durch die wuchtige Kollision und erlitt leichte Verletzungen. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, der Schaden am Mercedes konnte noch nicht beziffert werden.