Fahrerin unter Drogeneinfluss landet in Gebüsch

Von der L 320 abgekommen ist laut Polizeibericht eine 25 Jahre alte Mercedes–Fahrerin am frühen Donnerstagmorgen. Die Fahrerin war gegen 2.30 Uhr zwischen Wangen und Hiltensweiler unterwegs, als sie auf Höhe von Lottenmühle nach rechts von der Straße abkam und im Gebüsch landete. Die 25–Jährige verletze sich dabei leicht.

Sie wurde im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt. Weil ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin anschlug, musste sie eine Blutprobe abgeben. Zudem beschlagnahmten die Polizisten ihren Führerschein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Bei der Kollision entstand an ihrem Mercedes Totalschaden, er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Darüber hinaus verursachte sie einen größeren Flurschaden sowie Schaden an einer Grundstückshecke.