Fahrer streift mit seinem Transporter einen Seat

Nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes Transport-Fahrzeugs mit RV-Kennzeichen suchen Beamte des Polizeireviers Wangen, nachdem dieser am Donnerstag zwischen 17.10 Uhr und 17.15 Uhr in der Gegenbaurstraße einen Seat gestreift haben soll. Laut Angaben eines Zeugen fuhr der Unbekannte beim Ausparken gegen die hintere rechte Seite des Seat und verursachte Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 07522/9840 um Hinweise auf den Unbekannten.