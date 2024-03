Fahren unter dem Einfluss von Drogen

Beamte des Polizeireviers Wangen haben laut Polizeibericht bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer, den sie am Samstag kurz vor Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt haben, eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Der 21-Jährige musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.