Exhibitionist unterwegs

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen und Beleidigung hat das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen eingeleitet. Das teilt die Politik. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Lindauer Straße mit geöffneter Hose Handlungen an sich vorgenommen zu haben.

Zudem beleidigte er eine Passantin. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den alkoholisierten 47-Jährigen vorläufig fest. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.