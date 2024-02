Evangelischen Kirchengemeinde Wangen lädt zu Chorprojekten ein

Kantor Matthias Kiefer von der evangelischen Kirchengemeinde Wangen lädt zu den nächsten Chorprojekten ein. Zunächst gibt es ein Kurzprojekt mit einer Probe am Samstag, 10. Februar von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Friedenskirche Amtzell mit einer Kaffee- und-Kuchen-Pause dazwischen. Das Erarbeitete wird dann am Tag danach, also am Sonntag, 11. Februar, an gleicher Stelle im Gottesdienst um 10 Uhr gesungen.

Danach startet dann ab Donnerstag, den 15. Februar um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Bahnhofplatz ein längeres Projekt mit sieben Proben, an dessen Ende das Stabat mater des Komponisten Josef Gabriel Rheinberger für Chor, Streicher und Orgel im Gottesdienst an Karfreitag, den 29. März um 10 Uhr im Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche gesungen wird. Rheinberger vertonte das mittelalterliche Gedicht Stabat Mater, das das Leiden Jesu am Kreuz aus der Sicht Marias beschreibt, in einem schlichten, innigen und doch hochromantischen Stil. Die Generalprobe findet am Mittwoch den 27. März um 19.30 Uhr statt.

Und nach den Osterferien beginnt dann ein Projekt, das es nur im Jahr der Landesgartenschau gibt. Vier Proben, drei donnerstags ab dem 18. April, die vierte am Mittwoch, 8. Mai um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus bereiten auf das Singen im Gottesdienst auf der großen Bühne der Landesgartenschau am 12. Mai um 10.30 Uhr vor. Hierfür wir um Anmeldung bis 11. April gebeten bei Kantor Matthias Kiefer 0151/28034753 oder [email protected]