Die Stadt Wangen lässt derzeit oberhalb der Argenwiese Eschen fällen. Wie sie mitteilt, ist der Grund dafür das Eschentriebsterben. Verkehrssicherheit auf Wegen und Straßen herzustellen, sei eine der Kernaufgaben aller, die rund um das Stadtgebiet Wangen mit Bäumen und dem Forst befasst sind. Deshalb müssten sie auch von Zeit zu Zeit eingreifen, um Gefahren abzuwehren.

Derzeit ist laut Pressemitteilung Korbinian Feierle, der als Nachfolger von Paul Müller für den Wangener Stadtwald zuständig ist, mit seinen Mitarbeitern im Bereich des Prallhangs oberhalb der Argenwiese unterwegs und beseitigt dort Eschen.

Begrenzte Lebensdauer der Bäume war bekannt

Das Eschentriebsterben wird durch einen Pilz mit Namen „Falsches Stengelbecherchen“ verursacht. Er befällt die Blätter der Esche und breitet sich aus. Abgestorbene Rinden unterbrechen die Wasserversorgung der Äste. Dass das Eschentriebsterben in vollem Gange ist, hat sich schon während der Julistürme gezeigt. Diese warfen einige Bäume um. „Damit wurden letztlich Einschätzungen aus der Vergangenheit bestätigt, die den Eschen in dem steilen Gelände keine lange Lebensdauer mehr voraussagten“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Angsttriebe sind charakteristisch

Dass nun mehr Bäume gefällt werden als jene, die zuletzt gefallen sind, hat eben mit dem Pilz zu tun, der in ganz Europa die Eschenbestände bedroht. „Man sieht das Eschentriebsterben an den Kronen. Kranke Bäume haben charakteristische Angsttriebe“, sagt Feierle. Angsttriebe sind Triebe, die der Baum an der Stelle abgestorbener Triebe austreibt. Diese sterben dann wieder ab und der Vorgang wiederholt sich mehrmals, sodass sich an den Ästen ganze Büschel abgestorbener Triebe ansammeln.

Oft seien die Wurzeln befallen, obwohl die Kronen noch keinen Verdacht aufkommen lassen. Der in die geschwächten Eschen eindringende Hallimasch destabilisiert die Bäume zusätzlich, oft sind sie dann auch innen im Stamm hohl.

Fällen ist mit dem Naturschutz abgeklärt

Um kein Risiko während der Baumaßnahmen und der späteren Nutzung des Ausstellungs– und Parkgeländes einzugehen, würden jetzt die Eschen aus dem Wald entnommen, von denen eine Gefahr ausgeht. Überlegt worden war dies vonseiten der Landesgartenschau bereits im Frühjahr, jedoch zu kurz vor der Brutzeit der Vögel. „Dass jetzt in dem Wäldchen gearbeitet werden darf, ist mit dem Naturschutz abgeklärt worden“, sagt Feierle. Er hat dabei auch eine gute Nachricht: „Der übrige Laubbaumbestand aus Eichen und Buchen ist stabil.“