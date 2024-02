Der 14. Februar ist bekanntlich der Valentinstag, in diesem Jahr zugleich auch Aschermittwoch gewesen und in Wangen das Ende des Verkaufsphase für vergünstigte Dauerkarten für die Landesgartenschau - mit einem die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertreffenden Ergebnis.

12.000 an den Mann und die Frau gebrachte Dauerkarten hatten sich Stadt und Veranstalter erhofft - bis zum Eröffnungstag am 26. April. Am Mittwoch waren es bereits 22.000. Und das hat die Landesgartenschau GmbH selbst überrascht: „Wir wurden regelrecht überrannt. Unsere Mitarbeitenden an den Vorverkaufskassen hatten alle Hände voll zu tun und haben einige Überstunden geschoben, denn wir wollten ja auch niemanden wegschicken“, wird die für das Ticketing zuständige Meike Wendt in einer Mitteilung zitiert.

Sogar die Kartenrohlinge wurden knapp

Demnach war der Verkauf in den vergangenen Tagen noch einmal sprunghaft angestiegen: Bis Sonntagabend hatten 19.300 Tickets Inhaber gefunden, am Mittwoch um Mitternacht genau 22.169. Am letzten Tag drohten gar die Plastikkarten-Rohlinge für die Dauerkarten auszugehen, da mit einem solchen Ansturm nicht zu rechnen war, heißt es in der Mitteilung. Auch das Telefon bei der Landesgartenschau GmbH habe nicht stillgestanden. Viele hätten auf diesem Weg, noch an vergünstigte Karten zu kommen.

Nicht ohne Grund: Denn seit Donnerstag gilt nicht mehr der vergünstigte Tarif von 98 Euro, sondern der Normalpreis in Höhe von 125 Euro. Das gilt allerdings nicht für die Kombikarte, mit der man neben dauerhaftem Eintritt auf das Schaugelände im Bodo-Verkaufsverbund an allen 164 Veranstaltungstagen zwischen dem 26. April und dem 6. Oktober freie Fahrt hat. Dieses Ticket kostet weiterhin 196 Euro.