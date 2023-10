Ersatzgeschwächt hat der TTC Wangen das Nachsehen

Bei diesem kampfbetonten und ausgeglichenen Spiel in der Tischtennis-Landesklasse sind die Wangener mit Siegen von Kunert/Halder (3:1 gegen Schwarz/Scheffold) und einem unerwarteten Sieg von Sohler/Heine gegen Assfalg/Nowak sowie einer Niederlage von Stocker/Kreutzer gegen Brückner/Nowak mit 2:1 in Führung gegangen. Doch die ersatzgeschwächten Wangener verloren die Partie noch.

Im ersten Vergleich der Topspieler unterlag Simon Kunert seinem Gegner Philipp Schwarz unglücklich mit 7:11, 11:6, 8:11, 10:12. Eine umkämpfte Niederlage gab es auch für Stefan Halder beim 9:11, 12:10, 13:11, 1:11, 5:11 gegen Marcel Brückner. In der Mitte war der Erfolg in drei Sätzen von Martin Stocker gegen Tobias Nowak laut Mitteilung kaum gefährdet. Philipp Sohler hatte Wolfgang Assfalg beim 3:0-Sieg sicher im Griff.

Im hinteren Paarkreuz fand der erstmals eingesetzte Günther Kreutzer beim überraschend deutlichen 0:3 gegen Thomas Nowak kaum Mittel und Wege. Einen tollen Auftritt zeigte Wangens Nico Heine, der Scheffold bei der knappen 2:3-Niederlage alles abverlangte.

Im Duell der Einser kämpfte Simon Kunert gegen Marcel Brückner mit spektakulären Ballwechseln, unterlag aber trotzdem mit 2:3. In einem sehr ausgeglichenen Spiel bezwang Stefan Halder Philipp Schwarz in fünf Sätzen. Fast verloren schien das Spiel von Martin Stocker gegen Wolfgang Assfalg, als es zwischenzeitlich 0:2 hieß. Am Ende hatte Stocker jedoch die richtige Taktik gefunden und siegte in fünf Sätzen zum 6:6-Zwischenstand. Den Sieg von Tobias Nowak konnte Wangens Philipp Sohler dann aber nicht verhindern. Kreutzer unterlag anschließend Scheffold mit 0:3, auch Nico Heine unterlag Nowak mit 0:3. Der Endstand lautete damit 6:9.

Kreisliga C: TTC Wangen IV ‐ TSV Bodnegg 9:6. ‐ Überzeugende Leistung von Marion Madlener: Sie agierte souverän und blieb in beiden Spitzeneinzeln gegen Sorg und Frick ungeschlagen. Die Teamkameraden feierten sie daher als Spielerin des Tages.