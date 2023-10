Erhält Wangen die Chirurgie des Lindenberger Krankenhauses?

Noch ist offen, welche medizinischen Fachbereiche im Fall einer möglichen Kooperation zwischen Rotkreuzklinik und dem Westallgäu-Klinikum eventuell von Lindenberg nach Wangen verlagert werden könnten. Aus der bayerischen Nachbarstadt gibt es aber erste Informationen, dass es sich dabei um stationäre Operationen und die Chirurgie handeln könnte.

Dies berichtet der „Westallgäuer“ unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen aus der Mitarbeiterschaft des Lindenberger Krankenhauses. Diese war kürzlich in einer Betriebsversammlung über anstehende Einschnitte informiert worden. Der Krankenhausträger, die Schwestern vom Bayerischen Roten Kreuz, haben dies bislang aber nicht direkt bestätigt.

Was alles noch gestrichen werden könnte

Laut Zeitungsbericht könnten aber noch weitere medizinische Leistungen in Lindenberg reduziert werden. So soll die Intensivstation geschlossen werden, ein Anästhesist nur noch tagsüber vor Ort sein, und auch die Aufnahme von Notfällen könnte es demnach nicht mehr geben.

Zur Erinnerung: Die Oberschwabenklinik (OSK) und die Schwestern vom Bayerischen Roten Kreuz haben eine Absichtserklärung über Gespräche zu einer Zusammenarbeit unterschrieben und bereits die wichtigsten Themenfelder skizziert. Außerdem hat die OSK ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, Leistungen und Personal aus Lindenberg in Wangen unterzubringen. Die Kapazitäten seien dafür da.

Eigentlich keine Doppelstrukturen mehr gewollt

Interessant: Sollte dies tatsächlich (unter anderem) für die Chirurgie gelten, wäre am Westallgäu-Klinikum genau jene medizinische Lücke wieder „gestopft“, die die Zentralisierung dieses Bereichs in Ravensburg gerissen hatte. Letztere sieht das vor rund anderthalb Jahren vom Kreistag für die OSK beschlossene Konzept vor ‐ mit der Begründung des Abbaus von Doppelstrukturen im Klinikverbund. Allgemein- und Viszeralchirurgie werden seither in Wangen schmerzlich vermisst, lediglich die Unfallchirurgie ist am Engelberg verblieben.

Hintergrund der Entwicklungen ist der massive finanzielle Druck, der auf beiden Klinikträgern lastet. Die Rotkreuzklinik befindet sich in einem Insolvenzverfahren.