Mit einem Fest, wie es schöner nicht hätte sein können, hat am Sonntag die Wangener Bevölkerung den Vorverkauf der Dauerkarten zur Landesgartenschau gefeiert. Busfahrten, Führungen, Musikbeiträge, Einweihung des Wassertretbeckens und eines Brunnens, Kinderspiele und ein reichhaltiges Angebot an Kulinarischem waren Programmpunkte, die gerne angenommen wurden.

Lange Schlangen für die Dauerkarten

Wohl die beste Überraschung war für viele Besucher die enorm große Nachfrage nach den Dauerkarten. Bereits vor Öffnung der alten Feuerwehrhalle stand vor den Türen eine Traube von Menschen. Punkt 11 Uhr war es so weit. In Windeseile hatte sich vor den sechs Schaltern jeweils eine Schlange von Gartenschaufreunden gebildet. Und was vielleicht noch erstaunlicher war: Der Andrang riss bis weit in den Nachmittag hinein nicht ab.

Kindergartenkinder machen bei der Gartenschau mit

Anstehen war auch entlang des Auwiesenwegs angesagt. Hier startete und endete die Fahrt vom „Doppeldeckerbus mit Cabrio–Dach“ der Firma Sohler durch die Stadt, später dann auch zum Gartenschau–Gelände. Unter den Wartenden waren Claudia Koch und ihre Familie auszumachen.

Der Landesgartenschau-Bus lädt zu einer Rundfahrt ein. (Foto: Vera Stiller )

Von der Leiterin des Kindergartens Arche Noah war zu erfahren, dass die Vorbereitungen für die Landesgartenschau selbst die Jüngsten betreffen. „Alle Kindergärten der Stadt bekommen jeweils am Freitagnachmittag ein Podium“, erzählt Claudia Koch und verriet: „Wir sind im September mit einer Hokus–Pokus–Zauberschau dabei.“

OB will Fest als Dank verstanden wissen

Klänge eines Bläserensembles der Jugendmusikschule eröffneten das offizielle Programm: Oberbürgermeister Michael Lang schloss in seine Begrüßung alles das ein, was ihn an diesem 10. September besonders bewegte. Zunächst wollte er das Fest rund ein halbes Jahr vor Beginn der Gartenschau als „Dank an alle, die dieses Ereignis mittragen“, verstanden wissen. Zudem sprach er die vielen Baustellen, Umleitungen und Infrastrukturmaßnahmen an und folgerte: „Wenn es weiterhin mit so viel Schwung vorangeht, dann landen wir punktgenau am 26. April 2024, dem Eröffnungstag.“ Abschließend verwies Lang auf seinen Geburtstag, den er am Sonntag feierte, und sagte: „Dieser Tag ist für mich das schönste Geschenk!“

OB Michael Lang übergibt die erste Dauerkarte an Waltraud Pelaez. (Foto: Vera Stiller )

Die 98 Euro, die im Vorverkauf für eine Dauerkarte zu zahlen sind, schlüsselte Lang so auf: „Für die 164 Tage Landesgartenschau ist das pro Tag nicht einmal ein Euro.“ Sein Wunsch sei, allen Bürgerinnen und Bürgern im Zeitraum vom 26. April bis zum 6. Oktober 2024 „täglich begegnen zu können“.

Drohne bringt besondere Dauerkarte auf die Bühne

Nachdem Gerhard Hugenschmidt, Vorsitzender der Förderungsgesellschaft für die Baden–Württembergischen Landesgartenschauen, Michael Lang „einen OB der Spitzenklasse“ genannt hatte, „der wie keiner sonst so viel Infrastruktur zur LGS geschaffen hat“, war ein Blick zum Himmel angesagt. Per Drohne schwebte eine Dauerkarte auf die Bühne, die für Waltraud Pelaez bestimmt war.

Die jetzt 83–Jährige hatte vor zehn Jahre beim Besuch Langs anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit gefragt, wann endlich Dauerkarten zu haben seien. Dieser sicherte eine erste Karte bei passender Gelegenheit zu und löste das Versprechen am Sonntag ein. Bewegt sprach die „Alt–Wangenerin“ davon, die Zeit bis zum April nächsten Jahres kaum noch abwarten zu können und nannte sich eine „begeisterte Gartenschaufreundin“.

Kinder nehmen Wassertretanlage in Beschlag

War man am Eingang des Festgeländes an der von Wolfgang Naak aufgebauten Kugelbahn vorbeigekommen und hatte gehört, dass die Firma „Arbor — draußen spielen lernen“ auch später auf dem ehemaligen Erba–Areal Beiträge zum Thema „Natur und Umwelt“ bieten wird, konnte man bei einem Rundgang vieles mehr in Augenschein nehmen. Da war die Wasser–Tretanlage, die vor ihrer offiziellen Übergabe zunächst von badenden Kindern in Beschlag genommen wurde.

Der Eingang zum Festgelände ist bunt gestaltet. (Foto: Vera Stiller )

Da zeigten Mitglieder der Boule–Freunde Wangen, wo sie sich künftig zum Spiel treffen und ihrer Leidenschaft frönen werden. Gitarrist Siggi Schwarz spielte „Rock Classic“ und die SWR1–Band gab mit „den größten Hits aller Zeiten“ ihr erstes Gastspiel in der Allgäustadt. Stände mit Speisen und Getränken luden zum Verweilen ebenso ein, wie die aufgestellten LGS–Sonnenstühle „Strand–Feeling“ hervorriefen.