Wenn im kommenden Sommer der neue Gemeinderat der Stadt zusammentritt, wird ein Gesicht definitiv fehlen - jenes von Gerhard Lang. Der gebürtige Wangener, pensionierte Lehrer und frühere Rektor der Hauptschule Karsee gehört dem Gremium seit 1982 an. Darüber hinaus ist er seit 25 Jahren Kreistagsmitglied. Jetzt, mit 71 Jahren, setzt er einen Schlussstrich unter sein kommunalpolitisches Engagement. „Ich gehe nicht im Groll“, betont er.

Lang, dessen fundierte, ruhige Aussagen von vielen als sehr angenehm empfunden werden, will Jüngeren Platz machen. Dabei war er selbst jung, als einst drei Lehrer bei Realschüler Gerhard Lang das Interesse an der Kommunalpolitik weckten: Siegfried Spangenberg, Charly Fritschle und Reinhold Obermayer. „Zudem war der damalige Rektor Dominikus Abele zu meiner Schulzeit im Gemeinderat“, erzählt Lang.

Gerhard Lang als uniformierter Waldläufer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das Bild entstand etwa 1967. (Foto: Privatarchiv Lang )

Bürgermeisterwahlkampf 1968 aufmerksam verfolgt

Schon recht früh besuchte Lang die Sitzungen - und sehr gut erinnert er sich auch an den Bürgermeister-Wahlkampf zwischen Wilhelm Uhl und dessen Nachfolger Jörg Leist 1968. „Von Anfang an habe ich versucht, mich kommunalpolitisch zu engagieren“, sagt Gerhard Lang, der in der Wittwais aufgewachsen ist. Vor 52 Jahren trat er der SPD bei, kandidierte schon in sehr jungen Jahren auf deren Liste für den Wangener Gemeinderat. Es reichte aber zunächst nicht.

Als Nachrücker von Spangenberg in den Wangener Rat

Parallel studierte er nach der Zivildienstzeit in Heidenheim an der PH Weingarten Lehramt, heiratete 1979 seine Frau Gerlinde und wurde Vater zweier Söhne. 1982 kam Lang als Lehrer an die Wangener Anton-von-Gegenbaur-Schule (AvG) - und rückte gleichzeitig für Siegfried Spangenberg, der aufgrund des Nato-Doppelbeschlusses der SPD den Rücken kehrte und sein Mandat im Wangener Gemeinderat niederlegte, etwa zur Legislatur-Halbzeit nach.

20 Jahre lang, von 1993 bis 2013, war Lang Wangener SPD-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Oberbürgermeister. 2002 übernahm er die Hauptschule Karsee bis zu deren Schließung zehn Jahre später. Danach kehrte er bis zu seiner Pensionierung vor sieben Jahren an jene zwei Schulen zurück, an denen alles begann: an die AvG und an die Praßbergschule, an der er selbst einst Grundschüler gewesen ist.

In den 1990er-Jahren wurde Gemeinderatskandidat Lang so vorgestellt. (Foto: Privatarchiv Lang )

Parallel zu seinem politischen Engagement hatte Gerhard Lang noch viele andere Hobbys und Interessen. Volleyball, Fußball, Leichtathletik sind die sportlichen, die naturkundlichen die anderen. Im Karbachtal hat Lang früher Märzenbecher bewacht, als Mitglied des Deutschen Bundes Vogelschutz und des Naturschutzbundes Nistkästen gebaut und vogelkundliche Führungen angeboten.

Ich habe dort Bächle umgeleitet, aus der Argen Eisschollen rausgeholt und eine ‚Bobbahn‛ gebaut. Gerhard Lang

„Derzeit fange, beringe und zähle ich in meinem Garten Vögel“, macht Lang einen Sprung in die Gegenwart. Prägend für seine Naturinteressen war sein Aufwachsen in der Wittwais, seine Kindheit und Jugend im Wald unterhalb der Methodistenkirche: „Mit meinem Freund Armin Konrad habe ich dort Bächle umgeleitet, aus der Argen Eisschollen rausgeholt und eine ’Bobbahn’ gebaut.“

Bei einer Martinisitzung am 11.11.2002 schunkelte SPD-Stadtrat Gerhard Lang (rechts) mit dem Leiter des Wangener Polizeireviers Bernd Reiners. (Foto: Archiv/Maucher )

Die Outdoor-Beschäftigung hatte für Lang, der zeitweise auch Vorsitzender des Stadtjugendrings gewesen ist, auch andere Begleiterscheinungen: „Ich war nie derjenige, der gesagt hat, in Wangen ist nichts geboten.“ Seine Liebe zu den Vögeln führte auch schon in frühester Jugend dazu, dass er gemeinsam mit anderen in aller Herrgottsfrühe mit dem Rad ins Rheindelta aufbrach: „Da haben sie an der Gmündmühle schon geschaut, wenn Jugendliche um drei Uhr morgens über die Grenze wollten.“ Noch heute gehören die Fronwiesen, der Schießstattweiher und das Buch zu Langs Wangener Lieblingsorten.

Seit 2012 im Gartenschau-Aufsichtsrat aktiv

In den Jahren seit 2012 ist für den Landesgartenschau-Aufsichtsrat, der auch zehn Jahre lang an der Jugendstrafkammer des Landgerichtes Ravensburg als Schöffe agierte, noch ein weiteres Hobby hinzugekommen: „Seit Bamberg sind wir mindestens auf einer Landes- oder Bundesgartenschau im Jahr.“ Die Landesgartenschau gehört - wie seinerzeit die Trassierung der A96 und A98 oder die Altstadtsanierung - zu den prägendsten Erinnerungen. Gut kann er sich auch vorstellen, dem Aufsichtsrat noch bis zu dessen Abwicklung anzugehören. Erst einmal agiert Lang als Gästeführer - und wird ab 29. April eine vogel- und naturkundliche Führung anbieten.

Die Schulschließung in Karsee tat und tut persönlich weh. Gerhard Lang

Auch die Schulen und die Schulentwicklung gehören zu jenen Themen, die ihm immer am Herzen lagen: „Die Schulschließung in Karsee tat und tut persönlich weh. Im Rückblick betrachtet hätte man seiner Meinung nach „vielleicht versuchen müssen, die Grundschule Leupolz und die Hauptschule Karsee zu fusionieren.“

Als dienstältestes Gemeinderatsmitglied arbeitete er etwa gleich lange mit den beiden Oberbürgermeistern Jörg Leist und Michael Lang zusammen. „Ich bin mit beiden gut zurechtgekommen“, betont Gerhard Lang. Persönlich sei er froh, über die gelungene Altstadtsanierung unter OB Leist - in Zeiten, in denen andernorts alte Gebäude abgerissen wurden.

„Was mir immer gut gefallen hat, ist das kollegiale Verhältnis zu allen im Gemeinderat“, zieht Lang Bilanz. Dass es im Gremium nicht immer wichtig ist, als „Sieger“ hervorzugehen, sofort Mehrheiten hinter sich zu wissen, sei etwas, was er früh zu tolerieren gelernt habe: „Manchmal ist etwas zehn Jahre später selbstverständlich, was davor von vielen belächelt wurde.“ Als Beispiel nennt er die Festlegung auf einheimische Pflanzen in Bebauungsplänen, die heute selbstverständlich ist. „Niederlagen“ können in einer Demokratie auch nachwirken.

Erinnerung an Uneinigkeit und gelebte Demokratie

Apropos Demokratie. Eine Geschichte darf dabei in Langs Aufzählung nicht fehlen. Nämlich jene, als OB Leist vor vielen, vielen Jahren im Zusammenhang mit einer (nicht einstimmigen) Entscheidung des Gemeinderates zur Kläranlage Pflegelberg nicht einverstanden war - und Einspruch einlegte. „Wir sind zusammen, also alle Fraktionsvertreter samt OB, in einem Auto zum Regierungspräsidium und dem damaligen RP-Vizepräsidenten Kurt Widmaier nach Tübingen gefahren, der entscheiden musste, ob der Einspruch rechtens ist oder nicht.“

Die Entscheidung fiel (zugunsten der Gemeinderats-Mehrheit), dennoch saß man anschließend noch zusammen, verbrachte den Tag miteinander und fuhr gemeinsam wieder in einem Auto nach Hause, ohne sich an den Kragen zu gehen. Ob so etwas auch im Jahre 2024 noch vorstellbar wäre? Gerhard Lang denkt nur kurz nach: „Ich hoffe und glaube, dass das immer noch möglich wäre.“

Gerhard Lang bietet ab 29. April, täglich von Montag bis Samstag um 16 Uhr, und später einmal wöchentlich eine vogel- und naturkundliche Führung bei der Landesgartenschau an. Start und Ziel ist jeweils am Kamin.