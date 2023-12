EnBW spendet 4000 Euro für SZ-Nothilfe

Auch in diesem Jahr unterstützt das Energieunternehmen EnBW wieder regionale Hilfsaktionen im Land und verzichtet dafür auf Weihnachtsgeschenke. Kommunikationschef Christoph Ringwald übergab vor kurzem den Spendenbetrag von 4000 Euro zugunsten der SZ-Nothilfe, die ihrerseits unverschuldet in Not geratene Menschen aus dem Landkreis Ravensburg unterstützt. Die SZ-Nothilfe hat 2023 bislang in 36 Fällen und mit mehr als 26.000 Euro geholfen.