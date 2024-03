Eintritt ins Wangener Freibad soll teurer werden

Der Besuch des Wangener Freibads Stefanshöhe soll in der anstehenden Badesaison in mehreren Bereichen teurer werden. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat eine Erhöhung der Preise für Einzel-, Zehner- und Dauerkarten vor. Zugleich könnte es in diesem Jahr aber Rabatte für Inhaber einer Dauerkarte für die Landesgartenschau geben. Die Entscheidung über die neuen Tarife fällt bei der Sitzung am Montag, 18. März.

Konkret geht es um Folgendes:

Der Preis für die Einzelkarte soll pro Erwachsenem von 4,50 auf 4,80 Euro steigen. Auf Sicht plant die Verwaltung aber mit einem Anstieg auf fünf Euro.

Analog dazu sollen Zehnerkarten künftig 38,40 Euro (bisher 36) und Saisonkarten für Erwachsene 90 Euro (bisher 80) kosten. Auch für die anderen Dauerkartentarife, etwa für Jugendliche, Senioren und Familien, ist ein tieferer Griff in die Geldbörse nötig, sollte der Rat dem Verwaltungsvorschlag folgen.

Unberührt von den Änderungen bleiben demnach Einzel- und Zehnerkartenpreise für Jugendliche, Familien und Kurkarteninhaber.

Neu - und in diesem Jahr einmalig - ist ein deutlicher Rabatt für Inhaber einer Dauerkarte für die Landesgartenschau. Sie sollen bei Vorlage des diverse Ermäßigungen beinhaltenden Gutscheinhefts für das Einzelticket 3,80 Euro und für die Dauerkarte nur 70 Euro zahlen.

Termine für die Bad-Eröffnung

Die Verwaltung begründet ihren Vorschlag mit dem Hinweis auf gestiegene Energierpreise. Und sie macht den Wasserratten Hoffnung auf eine Freibaderöffnung am 11. Mai, spätestens aber sieben Tage später.

Weitere Themen der Ratssitzung sind unter anderem das Gewerbegebiet Haid, der nächste Schritt bei Bauvorschriften nahe der Leutkircher Straße und Hochzeiten auf der Landesgartenschau. Start ist mit der Einwohnerfragestunde um 18 Uhr im Rathaus.