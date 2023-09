Einige Waltersbühl–Händler haben große Einbußen — aber nicht alle

Wie geht es dem Waltersbühler Einzelhandel nach Schließung der Herfatzer Brücke und der zusätzlich schwierigeren Erreichbarkeit durch den Baubeginn des neuen Kreisverkehrs an der Kreuzung vor dem Quartier? Die „Schwäbische Zeitung“ hat stichprobenweise bei verschiedenen Händlern nachgefragt — und sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Einigkeit besteht in der Meinung: Besser jetzt die beiden Baustellen gemeinsam abarbeiten als nacheinander und voneinander getrennt. Eine (weitere) Sorge gibt es dennoch. Sie heißt: weiterer Umsatzrückgang — durch die ab kommender Woche beginnenden Baumaßnahmen am Aldi.

Deutlich weniger Paketgeschäft

„Wir merken es am Umsatz und an der Frequenz“, antwortet Jörg Nothhaft vom gleichnamigen Schreibwarengeschäft auf die Frage, ob und wie er die Auswirkungen spüre. Als klassischen Kundenfrequenz–Index wertet Nothhaft beispielsweise den Hermes–Pakethandel: „Und der ist deutlich weniger geworden.“

Dankbar ist er, dass die Stadt die Zufahrt zum Waltersbühl bestmöglich offenhält. Nicht optimal sei es aber aus seiner Sicht, dass die Verbindung von und zu den Geschäften und Praxen an der Siemensstraße „gekappt“ wurde — mit Umwegen und damit verbundenen Wartezeiten. Positiv betrachtet Nothhaft, dass jene Kunden, die jetzt (noch) kommen, entspannt einkaufen können und immer einen Parkplatz finden, auch am Donnerstagvormittag beim Markt.

Kommen alle Kunden auch zurück?

Insgesamt sei schon nach Sperrung der Herfatzer Brücke ein deutlicher Rückgang spürbar gewesen, sagt Nothhaft: „Dieser Rückgang steigert sich von Monat zu Monat und ist auch nach der Sperrung der Kreuzung nochmals spürbarer geworden.“ Nicht sicher ist er, ob von den ehemaligen Bestandskunden auch wirklich alle zurückkehren werden — zumal die nächste Großbaustelle am Bahnübergang nach der Landesgartenschau bereits absehbar ist: „Ich hoffe, dass das dann mit dem „Bypass“, der ortsnahen Umleitung, funktionieren wird. Ansonsten drohen uns im Waltersbühl die nächsten dunklen Wolken.“

„Unsere Kunden kommen aus einem größeren Einzugsgebiet — und kennen nicht unbedingt die neuen Wege“, sagt Alexander Weh, Geschäftsführer des Feinkostgeschäftes Via del Gusto. Verunsichert seien sie auch durch die vielen und schon früh aufgestellten Schilder, die Auswärtige beispielsweise nicht zwingend schon stadtnah erkennen lassen, dass das Waltersbühl stadtauswärts ganz normal über die Ravensburger Straße zu erreichen sei.

Schon zweites Jahr mit schwachem Umsatz

Gegenüber dem Vorjahr habe er einen erheblichen Umsatzrückgang, sagt Weh: „Und dabei hatten wir schon 2022 ein Riesenproblem durch die Gallusbrücke und mussten zwei Mitarbeiter entlassen.“ Am letzten August–Freitag habe er beispielsweise zweieinhalb Stunden mit zwei Mitarbeitern alleine im Laden gestanden, ohne einen einzigen Kunden: „Früher war der August ein sehr starker Monat.“

Weh hat deutliche Zahlen: „Von Januar bis Juli 2023 hatten wir 17 Prozent weniger Kunden als im vergleichbaren Zeitraum 2022, im August waren es 23 Prozent.“ Im Vergleich zu 2021, dem letzten Jahr vor der Sanierung der St.-Gallusbrücke sind es sogar 31 Prozent.

Ärger über den Schilderwald

„Die Einschränkungen durch die Herfatzer Brücke haben wir nicht ganz so stark bemerkt wie zunächst befürchtet. Durch den Kreisverkehrbau ist der Umsatz jetzt allerdings schon deutlich rückläufiger“, sagt Andreas Joos von der gleichnamigen Metzgerei im Waltersbühler Rewe–Markt. Hinzu komme aber auch, dass Kunden im August und September im Urlaub seien: „Und Touristen kommen derzeit gerade nicht zum Waltersbühler Rewe–Markt.“

Ärgerlich findet Joos — ähnlich wie Weh — den teilweise verwirrenden und wegen seiner Fülle auch unübersichtlichen Schilderwald. Ein klein wenig hätten sich bei ihm auch die Kundenströme verändert, sagt Joos: „Der eine oder andere kommt in die Stadt. Und wir profitieren auch vom SB–Regal im Rewe–Markt an der Zeppelinstraße.“

Nicht jeder hat Einbußen

Ganz andere Erfahrungen macht Sandra Maier, Geschäftsführerin von Farben Hildebrand: „Bei uns kommen die Leute so wie immer. Wir haben keinen merklichen Umsatzrückgang.“ Allerdings beschweren sich auch bei ihr die Kunden, weil sie unsicher sind, wie sie zum Farbenfachgeschäft kommen: „Am Ende finden sie aber dennoch einen Weg, gegebenenfalls auch mit Umwegen.“ Keine Probleme gibt es bei Hildebrand — wie bei all‘ ihren Kollegen — im Übrigen mit dem An– und Zulieferverkehr: „Da sind bislang alle reingekommen, ob Post oder Logistiker.“

Auch Michael Simmeth vom gleichnamigen Fußbodenspezialisten teilt Maiers Einschätzung: „Bei uns sind die beiden Baustellen nicht so das Problem. Wir haben keine Laufkundschaft. Bei uns kommen die Leute gezielt.“ Daher habe er keine Umsatzveränderungen.

Furcht vor der Aldi–Schließung

„Bei uns ist es so: Die Brückenschließung haben wir schon deutlich gespürt. Mit dem Kreisverkehrbau ist es nochmals deutlich, deutlich weniger geworden“, sagt Manfred Koros vom gleichnamigen Landmarkt im ehemaligen Dachser–Gebäude. In Zahlen beziffert Koros dies mit „rund 60 Prozent weniger Umsatz“.

Er befürchtet, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange sein könnte: „Mit der Aldi–Schließung ab 11. September wird es wohl noch weniger werden.“ In den Landmarkt, der derzeit nur über die Oderstraße zu erreichen ist und in dem die Obstanlieferung gerade angelaufen ist, kommen laut Koros in den vergangenen Tagen und Wochen einige Kunden zu Fuß und parken ihr Fahrzeug erst einmal im Waltersbühl: „Erst wenn sie dann wissen, wie sie fahren müssen, holen sie ihr Auto.“

Koros ist trotz Umsatzrückgängen und einer kurzfristig düsteren Prognose positiv gestimmt: „Befürchtungen sind schon da, aber das nützt ja nichts. Wir müssen da jetzt durch, um das wirtschaftlich zu überstehen.“