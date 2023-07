Freitagmorgen, kurz vor 9 Uhr: Noch einmal grollt der Himmel nach dem nächtlichen Regen mit einem Donnerhall über Wangen hinweg. Ulrike Thanner, Vorsitzende des Kinderfest–Ausschusses Unterhaltung und Spiele, hat gemeinsam mit ihrem Team dennoch an dem festgehalten, was für die Wangener Grundschüler durchaus von Bedeutung ist: dem Bunten Rasen. Auch wenn es in der Folge noch einmal ein bisschen tröpfelt, eine richtige Entscheidung. Denn die 1071 Schüler aus neun Wangener Grundschulen haben sichtlich Spaß an den alten und doch junggebliebenen Spielen.

Kleine Gruppen schließen sich zusammen

Zeitlich versetzt ziehen die Schulen in drei Blöcken ins Allgäu–Stadion ein, werden von Seifenblasen und dem Kinderfestsong empfangen. Eine kurze Erklärung — dann geht es auch schon los: die Erst– und Zweitklässler in dem dem Eingangstor zugewandten Teil des Stadionrasens, die „Großen“ im anderen. „Spaß und Spiel steht bei den Stationen im Vordergrund“, sagt Thanner im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Ebenso die sportliche Herausforderung, die Freude an der Bewegung, die wiederum Koordination und den Teamgeist fördert.“

An einigen der neun Spielstationen sind Einzeltalente gefragt, andere sind nur im Team zu meistern. Doch in aller Regel schließen sich kleine Grüppchen zusammen, die von einer zur nächsten Station ziehen, gemeinsam eine Trinkpause einlegen oder sich über eigene Ergebnisse oder die der anderen freuen.

Was die Kinder vor Ort sagen

Auch die siebenjährige Elisan von der Grundschule Niederwangen ist im Kreise ihrer Freundinnen unterwegs — und zum ersten Mal beim Bunten Rasen: „Mir gefällt da Sackhüpfen am besten.“ Für den gleichaltrigen Kristian, Erstklässler aus der Grundschule Leupolz, ist es das Tauziehen, das ihn begeistert — auch wenn es nicht gewonnen werden konnte: „Wir hatten auch die schlechte, rutschige Seite, die andere war voll trocken.“ Sieg oder Niederlage hemmen die Spielfreude Kristians allerdings nicht: „Wir machen das nochmal und gewinnen dann.“

Sein Freund Nils konnte dem Kettcarfahren am meisten abgewinnen. Auch Acelya, Viertklässlerin der Gemeinschaftsschule, gefällt es beim Bunten Rasen: „Man hat gemeinsam viel Spaß. Das ist echt toll.“ Auch wenn man wie sie beim Sommerskifahren einmal hinfällt: „Lustig war’s trotzdem.“

Eine Lehrerin zieht Bilanz

Ob klein, ob groß: Alle tragen neu gestaltete und etwas kleiner gehaltene Laufbändel um den Hals, die abgeknipst werden und am Ende einen Gutschein fürs Kinderfest „wert“ sind. Mit ihm kann man sich auf dem Rummel vergnügen oder auch etwas zu essen oder trinken besorgen.

Anne Gläss, Lehrerin der Martinstorschule, ist mit 35 Kindern im Stadion. Sie lässt ihren Blick über den Platz schweifen, auf dem sich die Kinder munter tummeln: „Das ist einfach nur schön — auch für das soziale Miteinander. Schön auch zu sehen, wie die Kinder miteinander agieren.“

Gegen 12 Uhr endet für die Kinder, den elfköpfigen Kinderfest–Ausschuss und die rund 80 aus Eltern, Jugendlichen und Lehrern bestehenden Helfer das bunte Treiben. Die auswärtigen Schulen haben mit dem Bus, die innerstädtischen zu Fuß den Heimweg angetreten. Die Spielgeräte werden eingesammelt, die Stationen abgebaut und wieder eingelagert — bis zum nächsten Jahr.