Eine Zukunft ohne Schimmel

Sie schafft es durch ihre Arbeit ohne staatliche Hilfe, ist knapp über dem Einkommenslimit, jene alleinerziehende Mutter eines Teenagers, die eine neue Bleibe gefunden hat. In der alten Wohnung ist Schimmel aufgetreten, zudem war sie nur schwer und teuer zu beheizen. Die Mutter kann ihr Glück kaum fassen: Nach langer Suche hat sie endlich eine bezahlbare Wohnung.

Die Kosten für den Umzug hat sie zusammengespart und kann sie aus eigener Tasche stemmen. Wer aber bezahlt die Kaution, die der neue Vermieter fordert? Die SZ Nothilfe hat sich in ihrer jüngsten Sitzung dazu entschieden, der kleinen Familie unter die Arme zu greifen und die Kautionskosten zu übernehmen ‐ um Mutter und Kind eine günstigere und schimmelfreie Zukunft zu ermöglichen.

Wenn auch Sie Menschen aus der Region helfen möchten, können Sie dies gerne tun. Die SZ Nothilfe ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der Menschen in Not und ausschließlich aus dem Landkreis Ravensburg helfend zur Seite steht. Spendenkonto: Volksbank Ravensburg, IBAN: DE91 6309 0100 0302 0000 03; Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE36 6505 0110 0048 0019 20; Volksbank Allgäu-Oberschwaben, IBAN: DE42 6509 1040 0031 8030 08.

Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, sollten sich an eine soziale, kommunale oder kirchliche Beratungsstelle wie die Caritas oder die Diakonie wenden. Deren Experten, mit denen die SZ Nothilfe eng zusammenarbeitet, suchen dann gemeinsam mit den Betroffenen nach Wegen und stellen Anträge.

Kontakt unter Telefon 07522/9168246 oder Mail an