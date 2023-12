Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr eine leicht verletzte Person gefordert. Das teilt die Polizei mit. Ein 83 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer war in der Leutkircher Straße unterwegs und fuhr an der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße auf die Linksabbiegespur. Dort übersah er den Toyota eines 42-Jährigen, der sich bereits links eingeordnet hatte, und fuhr auf. Durch die wuchtige Kollision erlitt die Beifahrerin des 42-Jährigen leichte Verletzungen und begab sich selbstständig zum Arzt. Der Sachschaden betrug rund 3000 Euro.