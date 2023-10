Eine Krankheit, die ausheilen darf

Darf man längere Zeit krank werden und sein, auch wenn man es sich finanziell eigentlich nicht leisten kann? Mit dieser Frage hatte sich die SZ Nothilfe jüngst auseinanderzusetzen.

Voraus ging dieser Frage ein Antrag für eine zweifache, alleinerziehende Mutter aus der Region, die erkrankt ist, in der Therapie große Fortschritte machte, aber nach Einschätzung der Ärzte einfach noch etwas Zeit benötigt. Das Problem: Nach sechs Wochen Krankheit fällt man in Deutschland in den Krankengeldbezug mit einem entsprechend kleiner werdenden finanziellen Budget. Ist die finanzielle Decke dünn, wird dies schnell zum Problem. Auf der anderen Seite ist Gesundheit der Grundstock dafür, dass es danach wieder in normalen Bahnen weitergehen kann.

Die SZ Nothilfe hat sich entschlossen, eine Monatsmiete der Wohnung zu übernehmen, um der Frau Zeit für Genesung zu gewähren und die Bleibe für die kleine Familie nicht zu gefährden. Wenn auch Sie Menschen aus der Region helfen möchten, können Sie dies gerne tun. Die SZ Nothilfe ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein, der Menschen in Not und ausschließlich aus dem Landkreis Ravensburg helfend zur Seite steht.

Wenn Sie Hilfe benötigen: Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, sollten sich an eine soziale, kommunale oder kirchliche Beratungsstelle wie die Caritas oder die Diakonie wenden. Deren Experten, mit denen die SZ Nothilfe eng zusammenarbeitet, suchen dann gemeinsam mit den Betroffenen nach Wegen und stellen Anträge. Mehr Infos: www.sz-nothilfe.de. Kontakt: [email protected], 07522/9168246.