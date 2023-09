Eine diamantene Hochzeit in Wangen - für „30 Jahre Ehe“

Sie sitzen in ihrem geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer Seite an Seite und lassen beim Erzählen keinen Zweifel daran: Bei der 85 Jahre alten Marliese Keller und dem um ein Jahr älteren Rudolf Keller, überall als „Rudi mit dem Akkordeon“ bekannt, handelt es sich um zwei Menschen mit jeweils einer starken Persönlichkeit.

„Nur so konnte es funktionieren“, erklärt die in Schlesien geborene und mit zwei Jahren nach Wangen gekommene Marliese Keller. Um damit das zu benennen, was ihr immer wichtig war: „Mein Mann hatte seine Musik, ich meine Aufgabe als berufstätige Frau und Hausfrau.“ Und die lebhafte Frau erklärt: „Zehn Jahre habe ich die Edeka–Filiale in Enzisweiler geleitet, wo ich auch meinen Mann kennenlernte, später dann war ich viele Jahre lang die Wirtin der Weinstube Kempter.“

Der „Rudi mit dem Akkordeon“ bereist die ganze Welt

Walter Sterk war Standesbeamter, als sich die jungen Menschen am 13. September 1963 da Ja–Wort gaben. Der christliche Bund wurde in der Stadtpfarrkirche St. Martin geschlossen. Als die jüngste Schwester der Braut früh verstarb, adoptierten Rudi und Marliese deren Sohn. Eine Schwiegertochter und zwei Enkel kamen nach und nach hinzu. Seit mehr als 40 Jahren wohnen die Kellers im Waltersbühl und sagen wie aus einem Munde: „Der Standort ist ideal.“

Rudi Kellers Wiege stand nur für vier Wochen in Leutkirch, als die Eltern nach Wangen zogen, um hier die „Linde“ in der Karlstraße zu übernehmen. 1954 wurde dann umgesattelt. Von da an verkauften die Kellers Gemüse auf den Wochenmärkten der Umgebung. Rudi, der zunächst Fahrdienste übernahm und dann in der „AKO“ schaffte, war nach eigenem Bekunden „von Anfang an mit dem Akkordeon–Virus infiziert“. Das Rüstzeug zur späteren Karriere holte er sich bei Musiklehrer Herbert Mayer.

Mit neun Jahren war Rudolf Keller Württembergischer Jugendmeister, mit zwölf Jahren Deutscher Vize–Meister. Die vielen Auftritte in unterschiedlichen Konstellationen lassen sich nicht zählen. „Mein Mann hat mit seiner Musik die ganze Welt bereist“, sagt Marliese Keller. Und obwohl sie so manches Mal mit dabei war, zieht sie für sich dennoch den Schluss: „Eigentlich müssten wir jetzt nur 30 Jahre Ehe feiern. Die andere Hälfte war Rudi nicht da.“ Was den so Angesprochenen zum Einwand animiert: „Ich bin immer wieder nach Hause gekommen.“