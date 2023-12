Einbruch in Jugendhaus

In ein Jugendhaus in der Leutkircher Straße ist im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.15 Uhr und Mittwoch, 8.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte wuchtete auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und gelangte so in das Innere. Dort scheiterte er an einer verschlossenen Innentür, weshalb nichts entwendet wurde. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.