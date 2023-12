In ein Lokal am Marktplatz hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Über eine Türe, die der Täter gewaltsam aufbrach, gelangte er in das Innere der Gaststätte. Dort entwendete er aus dem Schankraum einen Geldbeutel sowie mehrere Flaschen Schnaps. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.