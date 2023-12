Einbrecher in der Wangener Innenstadt ohne Erfolg auf Tour

In zwei Geschäfte in der Innenstadt hat ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen versucht, einzubrechen, so die Polizei. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, hat der Unbekannte an einem Laden in der Herrenstraße die hölzerne Eingangstür versucht aufzuhebeln. An der Tür eines weiteren Geschäfts in der Schmiedstraße wurde im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh ebenfalls versucht, die hölzerne Zugangstür aufzubrechen. Ob es sich bei den beiden Taten jeweils um den gleichen Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen gelangte der Unbekannte nicht in das Ladeninnere. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

