Eichendorff-Literaturpreis für Uljana Wolf

Seit 1956 wird der Eichendorff-Literaturpreis vom „Wangener Kreis ‐ Gesellschaft für Literatur und Kunst des Ostens“ gestiftet. In Erinnerung an Joseph von Eichendorff soll unter anderem die Aufmerksamkeit auf Schriftsteller gelenkt werden, die aus Schlesien kommen oder sich intensiv mit schlesischer Kultur beschäftigen. Finanziert wird der Preis von der Stadt Wangen sowie der Stiftung Kulturwerk Schlesien.

Die Jury verwies in ihrer Begründung auf den Blick von Uljana Wolf, der immer wieder „auf die polnische Sprache und Kultur fällt“. Schon im Titel ihres Debüt-Bändchens „kochanie ich habe brot gekauft“ aus dem Jahr 2005 habe das polnische Wort für „Liebling“ Eingang gefunden. Viele andere ihrer Bücher würden mit „poetischer Genauigkeit“ das Potential einer Sprache ausloten, die sich nicht wie selbstverständlich auf nur einen Ursprung beziehe.

Weiter spricht die aus Stefanie Kemper, Monika Taubitz, Gisela Stetter, Harald Weigel und Jürgen Thaler bestehende Jury davon, das Uljana Wolfs Schaffen „Räume des Transliterarischen eröffnet, die uns ermöglichen, Dinge neu zu sehen“. Phänomene des Lebens würden zwischen den Sprachen gedeutet und verhandelt. Zugleich mit Witz wie literaturhistorischem Wissen ausgestattet, weise Wolfs Werk „der zeitgenössischen Lyrik einen relevanten Stellenwert zu, um so dem lyrischen Sprechen eine neue Dignität zu geben“.

Stefanie Kemper war es auch, die in ihrer Begrüßungsrede zur Feierstunde von einer „speziellen poetischen Ebene“ sprach, die Uljana Wolf mit der von Dagmara Kraus, die am Sonntag die Laudatio auf die Preisträgerin hielt, verbinden würde. Beide Schriftstellerinnen brächten die Worte oder Wortteile aus verschiedenen Sprachen oder mit ähnlichen Klängen zu „neuen poetischen Bedeutungen“ zusammen.

In dem Werk der in Wroclaw (Breslau) geborenen und jetzt in Straßburg lebenden Literatin und Sprachwissenschaftlerin Dagmara Kraus erblickte Stefanie Kemper ebenso wie bei Uljana Wolf „Sprünge und Volten von Sprache, das Wiederzusammenfügen von scheinbar weit auseinanderliegenden Wörtern zu einer überraschenden, oft hochpolitischen Bedeutung“.

Musikalisch umrahmt wurde der Vormittag von Joachim Schall (Violine) und Günter Schmidt (Klavier), die ein Sonate des aus Marienbad stammenden Dietmar Gräf zu Gehör brachten.