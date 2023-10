Die aus dem Argenbühler Teilort Ratzenried stammende Illustratorin Irmela Schautz ist mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden ‐ zusammen mit Kathrin Köller (Text) und Michaela Binder (Gestaltung). Die drei erhielten den Preis in der Kategorie Sachbuch. Ihr Buch „Queergestreift“ stellt die Vielfalt queerer Identitäten vor und gliedert die Kapitel entlang derer repräsentativen Buchstaben LGBTIQA+.

Die farbige Gestaltung von Buchcover und Buchschnitt erinnern an die Vielfalt im Regenbogen. (Foto: pr/Andreas Polzer )

„Wir sind ein tolerantes Land ‐ aber noch lange nicht so weit, dass es unser Buch nicht mehr braucht“, sagt Schautz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei war der kreative Weg zum Buch für die 50-Jährige nicht ganz einfach.

Verleihung auf der Frankfurter Buchmesse

Bekannt gegeben wurden die Gewinner des Deutschen Jugendliteraturpreises am vergangenen Freitag auf der Buchmesse in Frankfurt. So richtig fassen, dass sie unter den Preisträgern ist und sich ihr Buch gegen fünf weitere nominierte durchsetze, kann es Irmela Schautz am Montagmorgen auf Heimatbesuch in Ratzenried noch immer nicht. „Das war so abgefahren. Wir waren so aufgeregt“, erinnert sie sich an den Moment, als „Queergestreift“ aus dem goldenen Umschlag gezogen wurde.

Für uns als Team und für mich persönlich, ist es die höchste Auszeichnung, die man für seine Arbeit bekommen kann ‐ es ist eine Auszeichnung für alle, die am Buch mitgewirkt haben, sagt sie und meint damit in erster Linie die Gesprächspartner aus der queeren Gemeinschaft, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen zum Buch beitragen.

Die Buchpreisjury lobt die sensible und ästhetisch ansprechende Art, wie queere Themen aufbereitet werden: „Von Homosexualität in gesellschaftlichem oder historischem Kontext, über Transpersonen und geschlechtliche Vielfalt jenseits binärer Vorstellungen von Mann und Frau, bis hin zu Asexualität und Modellen von Beziehung und Sexualität: Queergestreift spart keinen Aspekt aus.“

Von Vorerfahrungen und verstörenden Momenten

Bezug zum Thema, sagt Schautz, habe sie schon gehabt, als Autorin Kathrin Köller mit der Idee für „Queergestreift“ auf sie zukam. „Ich bin im Studium in einem sehr queeren Umfeld unterwegs gewesen, für mich war das normal.“ Und trotzdem, sagt sie, habe sie während der Recherche verstörende Momente erlebt. Etwa, als ihr der Fakt begegnete, dass Therapien zur „Heilung“ von Homosexualität bei Minderjährigen erst 2020 verboten wurden. In Bezug auf ihre Geschlechtsidentität seien ihr und Köller ihre Privilegien bewusster geworden: „Wir identifizieren uns mit unserem Geburtsgeschlecht und haben nie die Erfahrung gemacht, uns zu fragen, welche Toilette wir benutzen sollen.“

Non-binär, was ist das eigentlich? Das Sachbuch „Queergestreift“ räumt auf mit Schubladendenken. Die Illustrationen von Irmela Schautz helfen dabei. (Foto: Irmela Schautz )

Insgesamt zwei Jahre Arbeit stecken von der Idee bis zum Erscheinen im Mai 2022 in dem Sachbuch. Ein halbes Jahr lang, so Schautz, habe sie sehr intensiv daran gearbeitet und außer einem kleinen Lehrauftrag an einer Privatuni nichts anderes gemacht. „Ich liebe komplexe Themen, bei denen ich was dazulernen kann“, sagt sie und freut sich, dass der Hanser Verlag ihnen für das Projekt „maximale künstlerische Freiheit“ zugestand. Mit Michaela Binder, die als Gestalterin für das Layout verantwortlich zeichnet, holten sie sich noch eine Dritte ins Team. Das sei eher unüblich, oft werde diese Aufgabe von Verlagen selbst übernommen. Binder fand Wege, eine Form für die verschiedenen Textebenen und Illustrationen zu finden. Vorurteile etwa, stehen in dem Sachbuch in Randspalten.

Abitur am Wangener Gymnasium abgelegt

„Ich war am Schluss echt erledigt“, erinnert sie Schautz. Das Projekt war eine Herausforderung, auch wenn sie mittlerweile schon seit fast 20 Jahren als Illustratorin arbeitet. Nach dem Abitur 1994 am Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen studierte Schautz Malerei, Grafik sowie Bühnen- und Kostümbild in Münster und Stuttgart. Schautz lebt und arbeitet in Berlin und hat eine 20-jährige Tochter.

Mit Fakten, Humor und bunten Illustrationen will „Queergestreift“ die Vielfalt queere Identitäten vorstellen. (Foto: Irmela Schautz )

„Ich hatte Angst vorm weißen Blatt ‐ und habe am Anfang lieber erst mal die Spülmaschine ausgeräumt“, beschreibt sie den Respekt, den sie vor der Aufgabe hatte. „Wir wollten ein Nachschlagewerk machen, das Spaß macht und begeistert und neue Perspektiven eröffnet: vielfältig, zeitgemäß und respektvoll“, beschreibt sie den Anspruch, mit dem sie und Kölle an das Projekt gingen.

Hilfe beim Lösen der kreativen Blockade

Zwei Dinge halfen ihr, die kreative Blockade zu überwinden: „Man muss den Stift in die Hand nehmen und anfangen. Und mir haben die vielen Gespräche mit der Autorin geholfen, sie hatte auch Stellen im Text markiert, die sie wichtig fand, zu illustrieren.“ Am Ende sind es 375 Illustrationen geworden, die Schautz für das Buch zulieferte. Als Illustratorin habe sie „Stereotype lustvoll auflösen“ wollen, mit Poesie, Detailrecherche und Humor ‐ „den braucht es bei so einem komplexen Thema“.

Mit dem Buch sind die Macherinnen bereits auf Lesungen unterwegs gewesen. Erwachsene, erzählt Schautz, erzählten ihr oft, sie hätten das Buch zwar für Kind oder Enkel gekauft, es dann aber doch zunächst selbst gelesen. Offiziell erschienen ist „Queergestreift“ ist im Hanser Verlag unter der ISBN 978‐3-446‐27258‐3 für junge Menschen ab elf Jahren. Das Sachbuch kostet 22 Euro.