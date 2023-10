E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ermittlungen wegen Fahrerflucht hat das Polizeirevier Wangen eingeleitet, nachdem am Sonntag kurz nach 13 Uhr ein E-Scooter-Fahrer nach einem Unfall geflüchtet ist. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann streifte am Bahnhofsvorplatz einen geparkten Opel und verursachte Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Fahrzeugbesitzerin stand neben dem Opel, beobachtete den Unfall und sprach kurz mit dem Unbekannten. Dieser fuhr im Anschluss in Richtung Stadtmitte/Milchpilz weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Mann ist etwa 27 Jahre alt, schlank und hat langes Haar. Zur Unfallzeit war er mit einer beigen Jacke und einem grauen Pullover bekleidet. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.