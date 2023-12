„Verzögerung“ und „Geduld“ sind die beiden Hauptvokabeln, wenn man sich zurzeit zum Car-Sharing-Angebot der Firma Deer aus Calw umhört. Sieben Kommunen des württembergischen Allgäus - Wangen, Isny, Leutkirch, Kißlegg, Amtzell, Achberg und Argenbühl - warten inzwischen seit einigen Monaten vergebens auf die versprochene Ladesäule mit zwei Ladepunkten und jeweils einem Car-Sharing-Auto.

Stellplätze in den Gemeinden stehen bereit

Im Herbst 2023 sollten Fahrten mit einem vollelektrischen und damit klimaschonenden Auto möglich sein. Doch alle der an diesem Gemeinschaftsprojekt beteiligten Kommunen warten noch auf die versprochene Installation, obwohl die geforderten Stromanschlüsse und Sockel für die Ladesäule überall vorbereitet sind. „Die Stellplätze stehen in allen Gemeinden längst fest“, berichtet Frank Anders, der Verantwortliche für das Car-Sharing-Projekt bei der Stadt Wangen. Er hatte das ganze Vorhaben überhaupt erst ins Rollen gebracht und die anderen Gemeinden zum Mitmachen bewogen.

Der Charme des Projekts lag für die Kommunen darin, dass durch die Zusammenarbeit mit der Deer GmbH auch ein so genanntes „Ein-Weg-Carsharing“ angeboten werden kann. Das heißt, man kann künftig beispielsweise von Wangen nach Isny fahren und dort das E-Auto zurückgeben oder erst zu einem späteren Zeitpunkt nochmals buchen.

Deer betreibt 400 Sharing-Stationen mit Ladesäulen

Denkbar ist mit diesem Modell auch, dass man aus einer der sieben teilnehmenden Kommunen mit dem E-Auto zum Frankfurter, Stuttgarter oder Karlsruher Flughafen oder in eine andere Stadt fährt und das Auto dort abgibt. Das ist an allen Orten möglich, wo Deer Stationen mit Ladesäulen unterhält. 400 solcher Stationen gibt es nach Firmenangaben in Baden-Württemberg sowie - wenn auch weniger - in Bayern und Rheinlandpfalz.

Kißleggs Bürgermeister, Dieter Krattenmacher, schrieb zum verspäteten Car-Sharing-Start auf Anfrage:

Leider haben wir im Moment keinerlei Informationen darüber, wann das Projekt endlich startet und das Auto zur Verfügung gestellt wird, Dieter Krattenmacher

Das Fundament für die Strom-Tankstelle lagere im Bauhof und warte auf seinen Einsatz. Ähnlich sieht es in den anderen Gemeinden aus, die alle in den Startlöchern stehen. „Wir haben nach wie vor einige Anfragen aus der Bevölkerung und auch von Firmen, die das Angebot gerne nutzen möchten und hoffen daher sehr, dass die Firma Deer das Projekt nun endlich umsetzt“, so Krattenmacher.

Die Antwort: Keinesfalls noch in diesem Jahr

Manuela Oswald, Bürgermeisterin von Amtzell, bekam von der Deer die Information, dass keinesfalls in diesem Jahr noch mit einer Installation der erforderlichen Infrastruktur zu rechnen sei. Das Unternehmen, das gerade rund um den Bodensee und im Allgäu sein Angebot ausbauen will, schreibt auf Anfrage, dass zunächst die Umsetzung mit den verschiedenen Projekt-Teilnehmern koordiniert werden musste. „Zudem haben wir sehr viele weitere Standorte - auch in Ihrer Region - in Umsetzung, die die Eröffnung kaum erwarten können“. Die betroffenen sieben Kommunen könnten nicht vor dem Frühjahr 2024 mit dem Start der Ladesäulen sowie den E-Autos rechnen.

Gemeinde Bodnegg müsste deutlich mehr zahlen

Auch weitere Gemeinden im Allgäu - etwa Bodnegg - hatten Interesse an einem solchen Strom-Tankstellen und Car-Sharing-Projekt angemeldet. Allerdings bietet die Firma ein solches Projekt inzwischen offenbar nicht mehr so kostengünstig an, wie es Wangen, Amtzell, Achberg, Isny, Leutkirch, Kißlegg und Argenbühl noch unter Dach und Fach gebracht haben. Patrick Söndgen, Bürgermeister von Bodnegg, berichtete, die Firma habe ab Juli 2023 von 16.000 Euro Kosten gesprochen. Das sei deutlich mehr als das günstigere Angebot, dass Deer mit 5000 Euro zuvor gemacht hatte, so Söndgen. Bodnegg habe das ursprüngliche Angebot nicht nutzen können, weil zu dem Zeitpunkt in der Gemeinde noch kein gültiger und genehmigter Haushalt vorlag.