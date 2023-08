Durch den Landkreis Ravensburg geht es zum Jubiläum per Rad

Anlässlich des 50. Geburtstages des Landkreises Ravensburg wurde eine Jubiläumsradroute entworfen, die auf einer Strecke von 187,3 km durch die schönsten Winkel und Regionen des Landkreises führt. Es geht bergauf und bergab, durch schattige Wälder und über weite Felder, entlang von Flüssen und Bächen, durch liebenswerte Dörfer und Ortschaften.

Wie die Touren planbar sind

In dieser sonnigen Augustwoche hatte Landrat Harald Sievers die Bürger des Landkreises dazu eingeladen, mit ihm zusammen die Route mit den vielen schönen Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Nach dem Motto: Setzen Sie sich aufs Rad, und fahren Sie dorthin, wo es im Süden am schönsten ist! Am Dienstag ging es von Wangen über Schönenberg, Eglofs, Eisenharz, Siggen, Christazhofen und Neutrauchburg bis nach Isny. Vom Kreishaus aus starteten 15 Radfahrer, und sie entdeckten bei idealem, sonnigen Radlerwetter den Reichtum und die besonderen Schätze ihrer liebenswerten Heimat.

2327 Meter bergauf, 2328 Meter bergab. Maximale Steigung 17 Prozent. Auf dem Internet–Portal des Landkreises können sich Radbegeisterte die Route mit Streckenverlauf und Höhenprofil über „Top Plan“ oder „Komoot“ herunterladen. Hier erfahren sie Einzelheiten wie besondere Schwierigkeiten oder konditionelle Herausforderungen.

Erste Rast an der Kapelle Bühl

Bei der Dienstagstour ging es eher gemächlich und genussvoll zu. Die Steigung hinauf nach Schönenberg war mit dem E–Bikes gut zu bewältigen. Die Kapelle Bühl lud ein zu einer ersten Rast. Hier erfuhren die Radfahrer einige interessante Details zur Vorgeschichte des Gebäudes, das ehemals als Schulkapelle gebaut wurde, da die Schüler der umliegenden Höfe und Ortschaften hierher in die Hauptschule kamen.

Heute besuchen die meisten Grund– und Hauptschüler von Argenbühl die Gemeinschaftsschule in Eglofs. Wie der erste stellvertretende Bürgermeister Roland Kempter, der die Radlergruppe auf dem historischen Dorfplatz von Eglofs begrüßte, erklärte, gibt es in Argenbühl zurzeit vier Grund– oder Gemeinschaftsschulen, die aber zukünftig von vier auf zwei zusammengelegt werden sollen. Über die Standortfrage wird noch diskutiert.

Kempter stellt seine Dorfläden vor

Bei dem Besuch in Eglofs ging es aber vor allem um den neuen Dorfladen, der im Jahre 2021 in Betrieb ging. Das Geschäft („Bäckerei und Lebensmittel Kempter“) wurde von Roland Kempter in den vergangenen Jahren geplant und geschaffen. 300.000 Euro hat er dafür investiert. Nach dem Motto Kempters, dass zu jedem Dorf ein Laden gehöre, wurde mit viel Mut und innovativer Aufbruchsstimmung ein Projekt realisiert, das sich inzwischen als Erfolgsmodell erweist: Die 80 Beschäftigten können sich über mangelnde Kundschaft nicht beklagen, denn täglich sind es über 2000.

Roland Kempter betreibt inzwischen fünf Dorfläden in der Region, unter anderem in Eisenharz, Ratzenried, Christazhofen und auch im bayerischen Gestratz. Er schätzt den Synergie–Effekt in den Argenbühler Ortschaften, die seit der Verwaltungsreform 1972 zusammengewachsen sind: Das „Kirchturmdenken“ war gestern:

Man neckt sich und man liebt sich, und man braucht sich auch. Roland Kempter

Aushub für neue Halle läuft

Die Dorfläden sind auch als Ort der Begegnung unersetzbar, und man bekommt dort vieles. So sei man in den Argenbühler Gemeinden nicht nur froh über die Dorfläden, sondern auch stolz auf den Erhalt der Wirtshäuser, das lebendige Vereinsleben, das wichtig ist für das Weiterbestehen des kostenaufwendigen Panoramaschwimmbades.

In Eisenharz stellte Roland Kempter den Jubiläumsweg–Radfahrern das neue Baugebiet vor, den neuen Kindergarten und das Seniorenheim, das von der Vinzenz von Paul gGmbH betrieben wird. Hier finden 27 Bewohner Betreuung und Begleitung. Auf ein neues Bauprojekt freuen sich die Eisenharzer ganz besonders: die neue Turnhalle. In einer Turnergemeinde wie Eisenharz kommt dieses Projekt zum richtigen Zeitpunkt. Die Aushubarbeiten sind im vollen Gange.

In Christazhofen führte der CDU–Ortsvorsitzende Armin Fehr die Radfahrer an den neuen Dorfplatz mit Brunnen, wo sich die schwitzenden Radler erfrischen konnten.

Die neuen Schilder bereiten Probleme

Der Weg führte anschließend weiter nach Neutrauchburg. Für viel Gesprächsstoff sorgte unterwegs die neue Beschilderung des Jubiläumsradweges des Landkreises. An vielen Weggabelungen ist dieses neu entworfene Logo für die Beschilderung bereits angebracht. Mehr oder weniger gut sichtbar, zwischen vielen anderen Wegstrecken–Logos.

Landrat Harald Sievers erklärte, wie schwierig und aufwendig die Anbringung des Landkreis–Logos gewesen sei. Die Beschilderung müsse über das Bundesverkehrsministerium laufen, von der Beantragung, der Genehmigung bis hin zur Anbringung. Daher sei alles noch nicht so perfekt, wie man sich das wünsche. Trotzdem: An diesem Tag waren Dank guter Ortskenntnisse alle Radfahrer gut ans Ziel nach Isny gekommen. Hier gab es zur Belohnung für alle Beteiligten eine großzügige Portion Eis, spendiert von Landrat Sievers.

Nächste Tour steht am Freitag an

Am Freitag, 25. August, lädt der Landrat dann dazu ein, ihn auf seiner Radtour von Bad Waldsee über Tannhausen, Aulendorf und Steinenbach nach Altshausen zu begleiten. Treffpunkt ist der Bahnhof Bad Waldsee. Abfahrt ist um 12.15 Uhr. Im Rahmen dieser Tour wird auch die offizielle Einweihung des vom Landkreis gebauten neuen Radwegs von Tannhausen nach Haslach erfolgen.