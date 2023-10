Drogensüchtiger begeht in Wangen und Kißlegg Einbrüche in Serie

In einem über sieben Stunden dauernden Verhandlungstag hat ein Schöffengericht am Amtsgericht Wangen jetzt einen 38-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. In das Strafmaß einbezogen wurde ein vorausergangenes Urteil des Amtsgerichts, das den mehrfach Vorbestraften zu einem Gefängnisaufenthalt von zwei Jahren und vier Monaten hinter Gitter geschickt hatte. Von der Justizvollzugsanstalt Ravensburg war er aus der Haft jetzt in Fußfesseln erneut vorgeführt worden. Das Gericht sah den Suchtkranken überführt, es bei einer Serie von Einbrüchen meist auf Bargeld abgesehen zu haben, das er für seinen Kokain- und Heroin-Konsum benötigt hat.

Erinnerungslücken vor Gericht

Er machte vor Tresoren nicht halt, stieg in Wangen, Kisslegg bis hin nach Weiler-Simmerberg durch Fenster in Ladengeschäfte, Pizzerien, einen Fachmarkt und in ein katholisches Pfarrhaus ein, durchwühlte in Geschäfte und Wohnungen Schränke und Schubladen, um mit der Beute seine Geldprobleme beheben zu können. Vor Gericht wollte oder konnte er sich teilweise nicht mehr an die einzelnen Vorwürfe erinnern.

Der geschiedene Handwerker äußerte sich erst im Verlauf der Verhandlung zu den Einbrüchen, an die er sich erinnern konnte. Dafür zu den zahlreichen Therapien, die er vom Zentrum für Psychiatrie in der Weissenau und Mariatal bis nach Zwiefalten, Gaggenau, Hohenasperg und Ludwigsburg durchlaufen hatte. Das Ziel clean zu werden schaffte er aber nicht. Und Die Rückfallgeschwindigkeit war hoch. Bewährungszeiten hat er nicht eingehalten.

Geld auf der Arbeitsstelle gestohlen

Erinnern konnte sich der Mann an eine Tat auf einer Baustelle in Weiler-Simmerberg, auf der er zuvor auf Probe gearbeitet hatte. Weil er wieder einmal Geld für Drogen benötigte, schlug er dort eine Scheibe ein, fand Schlüssel für einen Tresor, in dem er zu seiner Freude mehrere 100 Euro fand. Umgehend fuhr er zu einem Asylbewerberheim nach Kißlegg, um mit dem Geld Kokain zu kaufen. Von der Menge her so viel wie er hatte. Seine wörtliche Erklärung vor Gericht: „Ich brauchte Geld um zu konsumieren“. Auf die Frage des vorsitzenden Richters Max Seemann, ob die Vorwürfe und die Vernehmungsprotokolle der Polizei so stimmten meinte er, „das wird schon alles so gewesen sein“. Er könne sich nicht an alles erinnern.

In einer Asylbewerberunterkunft in Wangen habe er Opium gekauft, berichtete er, zuvor war er benommen und orientierungslos am Kreisverkehr in der Leutkircher Straße aufgefunden worden. In Frage stellte die Sachverständige Kerstin Schwarz vom ZfP in ihrem Gutachten, dass er nach seinem zehnjährigen Kokainkonsum zehn Jahre nichts mehr konsumiert habe. Er sein nicht abstinent gewesen.Denn ZfP-Aufenthalte gab es mehrmals. Als er in einem Fall einen kurzfristigen Entgiftungsplatz hätte erhalten können, musste er in Haft.

Polizist: „Endlose Einbruchserie“

Von einer endlosen Einbruchserie und einem erheblichen Aufwand für die Ermittler berichtete ein Polizeibeamter vom Posten in Vogt im Zeugenstand. In der Zelle in Wangen hatte der dem 38-Jährigen geraten, mit „offenem Visier“ zu den Vorwürfen zu stehen.

Dessen einfaches wie typisches Vorgehen sei unstrukturiert und die Spurenlage dürftig gewesen. Meist habe er es auf Bargeld ‐ das schnelle Geld ‐ abgesehen, andere Wertgegenstände ‐ wie in einem Fall eine Münzsammlung ‐ hätten ihn nicht interessiert. Der Beamte weiter: Bei der Vernehmung habe der Mann klare Aussagen gemacht, sei „gut beieinander“ gewesen und habe „keinerlei Ausfallerscheinungen“ offenbart. Diese Zustandsbeschreibung bei den Vernehmungen bestätigte ein weiterer Polizeibeamter.

Spendengelder aus Pfarrhaus geklaut

Doch zurück zu den Delikten: Beim Einstieg ins katholische Pfarrhaus in Kißlegg ließ der Angeklagte 300 Euro persönliches Bargeld des Pfarrers und 500 Euro Spendengelder mitgehen. Ob er gewusst habe, dass es sich bei dem Bruch um ein Pfarrhaus handele, daran erinnerte sich der Einbrecher nicht. Der überdies angerichtete Sachschaden belief sich auf rund 5000 Euro.

Hohen Sachschaden verursachte der Einbrecher auch beim Einstieg durch ein Fenster in eine Wangener Pizzeria. Er ließ nicht nur den Bedienungs-Geldbeutel mit Gutscheinen im Wert von 1200 Euro mitgehen, er zertrümmerte auch das Spezialfenster im Wert von 7000 Euro, das heute noch Streitthema mit der Versicherung sei, wie der Koch im Zeugenstand berichtete. Mit einem Küchenmesser hatte der Angeklagte die verschlossene Schublade geknackt.

Mit dem Taxi zum Kokainkauf

Mit einem Stein schlug der Mann indes die Tür eines Wangener Fachmarktes ein, wo ihm Bargeld von rund 400 Euro in die Hände fiel. Größer war der Schaden an der eingeschlagenen Tür von über 1000 Euro. Auf eine Geldkassette hatte es der Beschuldigte in einer Metzgerei in Kißlegg und auf Bargeld in einem Blumenladen in Wangen abgesehen. Dort hielt sich der Schaden allerdings in Grenzen.

Gutachterin Kerstin Schwarz vom ZfP berichtete, bevor der Angeklagte das Pfarrhaus in Kißlegg überfallen hatte, war er auf dem Heimweg vom ZfP und mit dem Taxi in die Gemeinde gefahren, um sich dort mit Kokain zu versorgen. Sie berichtete von der Hafterfahrung des Mannes sei dem ersten Ausbildungsjahr, von der hohen Rückfallgeschwindigkeit und den Therapien bis hin zu Entgiftungen in Mariatal.

Das Dilemma beginnt früh

Mit 14, 15 Jahren habe der Angeklagte Erfahrung mit Alkohol und Drogen erfahren ‐ bis hin zu Heroin und Kokain, was er vermischte. Im Alter von 16 Jahren sei es richtig losgegangen. Therapien habe er nur absolviert, um „herauszukommen“. Im Zusammenhang mit seiner Sucht habe es es in Therapieaufenthalten permanent Verstöße gegeben. Therapeuten prognostizierten ihm nur geringe Chancen auf ein drogenfreies Leben. Auch de Sachverständige sah für ihn durch weitere Therapieaufenthalte nur mangelnde Erfolgsaussichten. Drogen habe er sich auch im Gefängnis besorgen können.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss sah in der Verhandlung ebenfalls keine Aussicht auf einen Erfolg, würde man den 38-Jährigen in eine weitere Therapie schicken und beantragte daher eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. „Einfach hoffnungslos“ sei die Prognose für den Angeklagten. Auch mehrfache Haftstrafen hätten nichts genutzt. Negativ lastete sie dem Angeklagten ferner an, dass nach Therapien umgehend wieder Gefängnisaufenthalte gefolgt seien.

Wie der Richter das Urteil begründet

Verteidiger Daniel Rheinländer wollte im Strafmaß das Geständnis seines Mandanten positiv gewürdigt wissen und beschrieb dessen Erkrankung als Dreh- und Angelpunkt des gesamten Geschehens. Sein Mandant sei kein „Profi“ und habe keinen großen Tatplan gehabt. Daher bat er um ein Strafmaß von zwei Jahren und acht Monaten. In seinem letzten Wort bemerkte der Angeklagte, es mache ihn traurig, dass alle meinen, er könne es nicht schaffen. Es tue ihm „wahnsinnig leid“ um die Menschen, die er in Unruhe versetzt habe.

Das Gericht verurteilte ihn letztlich wegen schweren Wohnungseinbruchs, Sachbeschädigung und Diebstählen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten, in die das Urteil des Amtsgerichts Wangen vom Februar dieses Jahres einschließlich einer Geldauflage von 3400 Euro einbezogen ist. Positiv würdigte das Gericht das Teilgeständnis, negativ dessen seit 20 Jahren anhaltenden Straftaten.

Trotz seiner Hafterfahrung habe er keine einzige Bewährungszeit durchgestanden und Therapien immer wieder abgebrochen, kritisierte der Vorsitzende. Auch im Wissen um die Suchterkrankung des Angeklagten könnten die Taten nur mit Straf- und nicht mit Geldmaßnahmen beurteilt werden.