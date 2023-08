Drogenhändler aus Region Wangen lernt nicht dazu und bleibt in Haft

— Aus der Justizvollzugsanstalt in Ulm wurde er vorgeführt. Dorthin ging es nach der Verhandlung am Amtsgericht Wangen auch wieder zurück. Das dortige Schöffengericht verurteilte den Wiederholungstäter wegen des unerlaubten Handeltreibens und dem Anbau von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten — ohne Bewährung. Seit über einem Jahr befindet sich der in der Region aufgewachsene und zuletzt in einer hiesigen Gemeinde wohnhafte Deutsche in Haft, nachdem ihn das Landgericht Ravensburg vor zwei Jahren wegen ähnlicher Delikte für vier Jahre und drei Monaten hinter Gittern geschickt hatte.

Drogen finanzieren aufwendiges Party–Leben

Viel war in der jetzigen Verhandlung in Wangen unter Vorsitz von Richter Max Seemann von angebauten Drogenmengen, Cannabis– und Marihuana–Pflanzen, von Eigenbedarf und gewinnbringenden Erlösen aus den Verkäufen von Betäubungsmitteln die Rede — das Gramm ab acht Euro. Diese Betäubungsmittel waren in Aufzuchtanlagen in wechselnder Allgäu–Umgebung reif geworden und wurden schließlich von der Polizei im Hobby– und Kellerraum und in der Waschküche eines vom Angeklagten angemieteten Hauses gefunden — neben Werkzeugen, mit denen man andere verletzen kann. Mindestens 8000 Gramm Cannabis und Marihuana gingen in den Handel und finanzierten das aufwendige Party–Leben des kraftsporttreibenden Mannes mittleren Alters und mit schickem Cabrio. Ein Drittel der Aufzucht soll er als Eigenkonsum behalten haben.

Verlesene Chatverläufe vor allem mit „Mary“ zwischen Lanzarote (wo der Angeklagte Urlaub machte) und Deutschland ließen tief blicken und keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten aufkommen. Ein Kripo–Beamter berichtete von einer Wohnungsdurchsuchung in der besagten Gemeinde, nachdem die damalige Lebensgefährtin und Mitbewohnerin mit zwei Kindern die Polizei gerufen hatte, da sie ihr Leben vom Angeklagten bedroht sah. Dabei entdeckten die Beamten in einer Keller–Box eine Marihuana–Plantage und bei ihren Finanzermittlungen Einnahmen des Beschuldigten, die mit seiner Einkommenssteuererklärung weder deckungsgleich noch zu erklären waren. Eine Blutentnahme war positiv und ließ Rückschlüsse auf seinen Konsum von Marihuana, Cannabis und andere Drogen zu.

Erst nach ADHS–Erkrankung straffällig

Die ehemalige Partnerin des Mannes hatte vor der Polizei erheblichen Belastungseifer an den Tag gelegt, erschien dem Gericht in Wangen aber wenig glaubwürdig. Nicht ausgeschlossen wurde, dass sie mit ihrem ehemaligen Freund kooperiert haben könnte. Sie war erst im Januar dieses Jahres vom Amtsgericht Tettnang verurteilt und vom Schöffengericht Wangen ebenso wie drei weitere Zeugen ohne Anhörung wieder ausgeladen worden.

Verteidigerin Nicole Pfuhl hatte zuvor den Leumund der nicht gehörten Zeugin angezweifelt und um eine Bewährungsstrafe für ihren Mandanten gebeten, der erst nach seiner ADHS–Erkrankung straffällig geworden sei. Um von seiner Drogensucht wegzukommen, habe er sich im Gefängnis auf eigene Initiative einer Therapie unterzogen. Er sei austherapiert und habe seinen Charakter geändert. Seinem Antrag, wegen seiner Krankheit medizinisch täglich drei Gramm Cannabis — aus seinem Anbau von jährlich 75 Pflanzen — verordnet zu bekommen, hatte die Krankenkasse nicht zugestimmt. Erst ein Arzt in Berlin verschrieb ihm das Cannabis medikamentös gegen ADHS.

Pfuhl kritisierte, dass ihr Mandant in der Haft Nachteile erfahre, obwohl er sich vorbildlich verhalte, aber keine Vollzugslockerungen genieße. An den Ermittlungen störte sie, dass unterstellt worden sei, dass die Bareinzahlungen auf dem Konto ihres Mandanten ausschließlich aus Drogengeschäften rührten, und nicht in Erwägung gezogen worden sei, dass dafür auch Verkäufe von Möbeln und anderes resultieren könnten.

Geständnis nach Verständigungsgespräch

Um die Rechtsfragen zu prüfen, regte Richter Seemann ein Verständigungsgespräch mit allen Beteiligten an und stellte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten in Aussicht. Dieser Möglichkeit stimmten alle Beteiligten einschließlich des Angeklagten zu. Letzterer legte ein Geständnis ab und ließ seine Verteidigerin den vorgeworfenen Sachverhalt vollumfänglich einräumen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sah in seinem Plädoyer den Tatvorwurf bestätigt und sah keine Veranlassung, auf einen minderschweren Fall zu erkennen. Nach der Verhängung einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten durch das Landgericht Ravensburg habe er „weitergemacht wie vorher“. Eine Freiheitsstrafe im aktuellen Fall von einem Jahr und elf Monaten sah er als tat– und schuldangemessen an.

Nichts aus Vorstrafen gelernt und „hohe Rückfallgeschwindigkeit“

Das Gericht erkannte auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung. Der Vorsitzende betonte in seiner Urteilsbegründung, der Mann sei nicht der „klassische Straßendealer“. Vor dem Hintergrund seiner Krankheit sei einiges aus dem Ruder gelaufen und ihm alles „ein bisschen über den Kopf gewachsen“. Für ihn spreche bei der Strafzumessung sein Geständnis, die Reue und seine Krankheitsgeschichte. Er habe allerdings aus seinen Vorstrafen nichts gelernt und eine „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ an den Tag gelegt. Obwohl keine Bewährung möglich gewesen sei, stellte der Vorsitzende dem Verurteilten eine positive Prognose aus. Der bereute in seinem letzten Wort seine Taten „zutiefst“. Er habe verdient, bestraft zu werden. Er werde sich nie mehr vor Gericht verantworten müssen und respektiere die Strafe. Nur als freier Mann könne er allerdings seine Veränderungen beweisen.