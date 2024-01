Einiges zu tun hatten die Streifen der Verkehrspolizei des Standorts Kißlegg am späten Montagnachmittag und Abend auf der A 96. Die im täglichen Pressebericht zusammengefassten und außergewöhnlich zahlreichen Meldungen dazu versahen die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg selbst mit dem Titel „Nachmttags auf der Autobahn...“ Die Übersicht.

Keinen gültigen Führerschein dabei

Gegen 17 Uhr kontrollierte eine Besatzung einen in südlicher Richtung fahrenden Klein-Lkw mit Anhänger. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist, die vom Umfang her nicht zum Führen des Gespanns berechtigt. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung waren die Folge.

Unfall bei zu hohem Tempo

Gegen 17.25 Uhr kam bei Aitrach der 25-jährige Fahrer eines Seat ebenfalls in südlicher Fahrtrichtung auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. Er prallte zunächst in die Mittelleitplanke, kam dann nach rechts ab und kollidierte auf dem Standstreifen noch mit der rechten Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich leicht, am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Am Steuer unter Drogeneinfluss

Gegen 18.10 Uhr wurde ein 29-jähriger Audi-Fahrer bei Aichstetten kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der ausgehändigte ausländische Führerschein gefälscht war. Außerdem stand der 29-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinwirkung. Nachdem ein Vortest den Verdacht bestätigte, musste der Mann sich eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte sein Fahrzeug nicht weiterbewegen. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Mit abgefahrenen Sommerreifen unterwegs

Gegen 19.20 Uhr geriet ein 55-jährige Maserati-Fahrer zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund Aquaplaning und unzureichender Fahrzeugbeschaffenheit nach links von der Fahrbahn ab. Er schleuderte zunächst mehrmals gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem rechten Seitenstreifen zum Stillstand. Der 55-Jährige blieb unverletzt, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zwei rund acht Jahre alte und nahezu vollständig abgefahrene Sommerreifen auf der Hinterachse des Fahrzeugs fest, die wohl mitursächlich für den Unfall gewesen sein dürften.