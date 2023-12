Bleibt der Hang bei Primisweiler so, wie er jetzt ist? Diese Frage stellt sich dieser Tage so mancher, der an dem sanierten Erdreich vorbei fährt. Der Hang war im Februar 2021 unterhalb von Rhein großflächig abgerutscht. Der Hangrutsch bedrohte ein Haus sowie die nahe der Abbruchkante entlangführende Straße. Nun, nicht ganz drei Jahre später, atmen die Betroffenen vorsichtig auf. Wer die millionenschwere Hangsanierung allerdings bezahlt, scheint noch immer nicht abschließend geklärt.

Seit Herbst 2022 waren die Bagger der Spezialfirma - mit Unterbrechung wegen eines dreimonatigen Baustopps - in dem Hang im Einsatz. Mit einem speziellen Verfahren verfestigten die Arbeiter das Erdreich und bereiteten Entwässerungsdrainagen. Dass nun zum Jahresende die Bagger verschwunden, und etwas Stille eingekehrt ist, lässt auch Sandra Dürrenberger aufatmen. Dürrenbergers wohnen einige Meter von der Abbruchkante entfernt. Ihnen gehört aber auch das Haus, das in jenen Februartagen drohte mit in den Abgrund gerissen zu werden.

Restarbeiten stehen für 2024 noch aus

Die Hangsicherung sei soweit abgeschlossen, berichtet Dürrenberger. Dass es noch etwas wild aussieht, sei dem Wetter geschuldet, das den Abschluss der Arbeiten ins nächste Jahr verschob. 2024 müsse der Boden noch überall verteilt, das Gelände entsprechend modelliert und gegebenenfalls eingesät und bepflanzt werden.

Bei starken Regenfällen habe man zuletzt nochmal genau beobachtet, ob die Entwässerung funktioniert. „Die Angst war da, dass die Straße überflutet wird“, sagt Dürrenberger, „aber es funktioniert so, wie sie es sich gedacht haben.“ Ein Standsicherheitsnachweis für Haus und Straße würden nun vorliegen. Das Haus an der Abbruchkante ist auch schon wieder bewohnt. „Unsere Mieter waren ganz glücklich, dass sie wieder einziehen konnten“, sagt Dürrenberger.

Die Familie hat den Abschluss der Arbeiten mit einem kleinen Helferfest gefeiert. Sie sei einfach froh, dass die Sanierung glückte, dass nun hoffentlich Ruhe einkehre, aber auch, dass sie so viel Zuspruch und Unterstützung von Nachbarn, Freunden, Bauarbeitern oder einem Geologen, zum dem sich eine Freundschaft entwickelte, erfahren haben. „Es waren drei aufregende und nervenaufreibende Jahre. Aber der Kampf hat sich gelohnt.“

Hangsanierung kostet Millionen

Denn wie der Hang gesichert werden kann, aber auch wer das bezahlt, war lange unklar. Dürrenbergers wandten sich hilfesuchend an Versicherung, Stadt, Landes- und Bundespolitiker und letztlich auch an die Öffentlichkeit. Noch heute ist es Sandra Dürrenberger ein Anliegen, zu warnen. Es gebe im württembergischen Allgäu sicher noch einige Geländekanten, an denen Menschen lebten, die nichts davon wüssten, dass sie im potentiellen Hangrutschgebiet wohnten - und für die es wohl weder eine private Absicherung noch einen allgemeinen Hilfsfonds gebe.

Dabei kann eine Hangsanierung sehr teuer werden. 3,8 Millionen Euro, sagt Dürrenberger, hätten allein die Sanierungsarbeiten gekostet. Gutachter und weiteres noch nicht eingerechnet. Letztlich zahlte die Versicherung der Dürrenbergers und auch die Stadt Wangen stellte Geld bereit. Das letzte Wort scheint allerdings noch immer nicht gesprochen.

Stadt verhandelt mit Versicherung über Kostenbeteiligung

Bei der Stadt Wangen sind die Kosten für die Sanierung des Hangrutsches noch nicht abgerechnet. Wie Baudezernatsleiter Peter Ritter auf Nachfrage erläutert, habe die Versicherung bislang alle Kosten übernommen. Nun müsse die Stadt mit dieser verhandeln, welchen Anteil sie daran übernehme.