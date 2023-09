Zum Start des Dauerkartenverkaufs am Sonntag, 10. September, stellt die Landesgartenschau den offiziellen Busshuttle vor. Er wird im kommenden Jahr Gartenschaubesuchern zwischen Bahnhof, dem Parkplatz P14 und dem Erba–Gelände eine Verbindung bieten. Auch am Sonntag ist er laut Pressemitteilung der Gartenschauverantwortlichen schon einmal im Einsatz.

Ein offenes Dach wie Touristenbusse in Großstädten

Der Doppeldeckerbus hat ein offenes Dach und gehört zum Fuhrpark der Firma Sohler. Bereits jetzt am Sonntag fährt er ab 11 Uhr zwischen Parkplatz P14 und Altem Feuerwehrhaus. Er schafft außerdem bei den Führungen die Verbindung zwischen Erba und Altem Feuerwehrhaus, wo am Sonntag das große Vorverkaufsstart-Fest stattfindet. So müssen die Gäste der Führungen nur einen Weg zu Fuß gehen.

Um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr starten jeweils zwei Führungen im Gelände. Ausgangspunkte sind das Alte Feuerwehrhaus und die Erba. Das heißt: Wer aus Richtung Stadt mit der Führung in die Erba gegangen ist, kann anschließend mit dem Bus zurückfahren. Umgekehrt fährt zeitgleich eine Führung mit dem Bus in die Erba und wandert dann von dort zurück. In der Zwischenzeit steht der Bus beim Alten Feuerwehrhaus und kann dort besichtigt werden.

Wangener Unternehmen setzten die Bus–Idee um

„Für uns ist der Bus eine absolute Premiere. Solche Fahrzeuge kennt man ja eigentlich nur aus Metropolen. Wir haben etliche Tage durchgeschafft, damit der Bus rechtzeitig zum Fest fertig wird und jetzt freuen wir uns, dass es am Sonntag losgeht,“ wird Busunternehmer Mario Sohler aus Wangen in der Pressemitteilung zitiert. Maßgeblich beteiligt an der Aktion war auch die Firma Mendel Print Design aus Wangen.

Festbeginn am Sonntag ist um 11 Uhr am Alten Feuerwehrhaus

„Wir freuen uns sehr, dass wir hierfür ein lokales Busunternehmen gewinnen konnten. Der vollflächig beklebte Doppeldecker von Sohler ist ein echter Hingucker. Und am Sonntag kann man das erste Mal mit ihm fahren. Ab 11 Uhr beim Fest zum Vorverkaufsstart wird er am Alten Feuerhaus stehen,“ sagt Karl–Eugen Ebertshäuser, Geschäftsführer der Landesgartenschau Wangen im Allgäu GmbH 2024.