Dokumentarfilm gibt Einblick in Skaterszene

Der Film „The Scars of Ali Boulala“ läuft am Montag und Dienstag, 9. und 10. Oktober, im Lichtspielhaus Sohler in Wangen. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr. Ali Boulala ist ein in Schweden aufgewachsener, hochtalentierter Skateboarder, der bereits in sehr jungen Jahren zu internationalem Ruhm und Erfolg gelangt war. Der Dokumentarfilm des schwedischen Regisseurs Max Eriksson kombiniert Amateur-Videos aus der Skaterszene rund um Boulala aus den 90er-Jahren mit Aufnahmen aus der heutigen Zeit, in denen Boulala Freunde aufsucht, um zu verstehen, was mit ihm und mit ihnen geschehen war.