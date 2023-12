Tandem-Veranstaltung nennt sich das, was am Freitagabend im evangelischen Gemeindezentrum am Wangener Bahnhof zu erleben war. Zwei Vertreter aus den beiden Regierungsfraktionen ziehen dabei zur Halbzeit der Legislaturperiode gemeinsam durchs Land. Sie stellen zum einen Neuerungen in einem Themenbereich vor, und nehmen zum anderen Eindrücke und Impulse von Menschen, die es wissen müssen, mit nach Stuttgart.

Zur Thematik „Chancen nutzen bei der Zuwanderung von ausländischen Gesundheits- und Pflegefachkräften“ kamen Marion Gentges (CDU), Ministerin der Justiz und Migration, und Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, - und mehr als 40 Menschen, überwiegend aus Pflege, Gesundheit, Integration, Behinderteneinrichtungen, Arbeitsagentur und Verwaltung.

Etwas verspätet

So ein klein wenig hatten sich die CDU-Ministerin und der Grünen-Minister verspätet. Was daran lag, dass die beiden dieselbe Veranstaltung schon am Nachmittag in Rottweil absolvierten. Dass es hier wie dort um das Thema Zuwanderung von ausländischen Gesundheits- und Pflegefachkräften ging, ist kein Zufall. Denn mit den Landtagsmitgliedern Stefan Teufel (CDU) und Petra Krebs (Bündnis 90/Die Grünen) sind zwei Akteure am Werk, denen Gesundheit und Pflege ein großes Anliegen ist.

Fachkräfte zu finden wird immer schwieriger. Ohne Zuwanderung werden wir das nicht schaffen. Petra Krebs

In Wangen führte Petra Krebs, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des AK Soziales, Gesundheit und Integration, durch die Veranstaltung, zu der vorwiegend Fachpublikum geladen war. Dass die Menschen in Baden-Württemberg heute eine Lebenserwartung von mehr als 80 Jahren haben, bringe, so Krebs, eine hohe Herausforderung mit sich: „Fachkräfte zu finden wird immer schwieriger. Ohne Zuwanderung werden wir das nicht schaffen.“

Noch besser werden

Bis 2040 werde man in Baden-Württemberg rund 24.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigen, sagte Minister Lucha zu Beginn. Bei der Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen sei man bereits vorangekommen, müsse aber noch besser werden. Bei Arbeitswilligen aus afrikanischen Ländern stehe man dabei aufgrund der besseren Vergleichbarkeit der Ausbildungen auch in Konkurrenz mit den englischen und französischen Nachbarn.

Lucha: „Wir müssen digitaler und schneller werden und brauchen Nahtlosigkeit.“ Ein „Ping-Pong-Spiel“ zwischen ausländerrechtlicher und berufsrechtlicher Situation sei etwas, was man niemandem zumuten möchte. Erst kürzlich habe er sich mit einem österreichischen Kollegen auch zur politischen Lage unterhalten: „Er hat mir gesagt, wenn dort die FPÖ noch stärker wird, bekommt er kein Personal mehr nach Österreich.“ Die „Charta der Vielfalt“, zu der sich die Landesregierung bekenne, sei deshalb ebenso wichtig wie eine faire Migration.

Schlankere Verfahren

Im ersten Quartal des neuen Jahres solle, so Lucha, eine einheitliche, zentrale Stelle geschaffen werden, die den Prozess der Eingliederung von ausländischen Arbeitskräften in schlankeren Verfahren und unter Berücksichtigung der Ansprüche Sprachkompetenz und Qualifikation begleitet und verbessert.

Es ist jetzt gelungen, dass Pflegehelfer auch nach ihrer Ausbildung hierbleiben können. Marion Gentges

Ministerin Gentges ging in ihren Ausführungen unter anderem auf die Problematik Pflegehelfer und Aufenthaltstitel ein: „Es ist jetzt gelungen, dass Pflegehelfer auch nach ihrer Ausbildung hierbleiben können.“ Was nach den Statements der Ministerin folgte, waren Ausführungen verschiedener Mitarbeiter aus regionalen Einrichtungen.

Betroffene berichten

So berichtete Elgin Hackenbruch, OSK-Integrationsmanagerin Pflege, von einem Azubi, der vom Flüchtlingsheim in eine (ein paar Häuser weiter gelegene) Wohngemeinschaft ziehen wollte - und der Fall erst einmal in Stuttgart bearbeitet werden musste: „In der Zwischenzeit ist das Zimmer weg.“

Anita Schneller, Pflegebereichsleitung Neurologie der Fachklinik Wangen, erzählte von einer FSJlerin und dem „Wahnsinn für uns als Arbeitgeber“, sie aus einem nicht geglückten Aupair-Aufenthalt in Österreich wieder frühzeitig zurückzuholen - obwohl sie einen Ausbildungsvertrag hat. Oder auch von der Schwierigkeit, philippinische Fachkräfte mit einem B2-Deutschkurs, deren Triple-Win-Verfahren so lange dauert, dass das Erlernte bereits wieder verlernt sei.

Gerhard Straub, Regionalleiter in der Altenhilfe der Zieglerischen, schlug vor, dass Arbeitgeber zu einer Behördenmeldung verpflichtet werden sollten, wenn ausländische Azubis ihre Ausbildung abbrechen - und den Azubis so ein Aufenthaltstitel bis zum Ende der Ausbildung gewährt werden könnte.

Emotionale Schilderung

Eindrücklich und sehr emotional schilderte eine junge Gambierin, wie schwierig es sei, weitere gambische Mädchen zum FSJ nach Deutschland zu holen. Gentges erläuterte die Schwierigkeit mit dem westafrikanischen Land bis Ende 2022. Sie stellte aber auch fest: „Wir brauchen Menschen, die hier arbeiten wollen. Was wir nicht wollen, ist eine Zuwanderung ins Sozialsystem.“ Angesichts von rund 50.000 Menschen, die im Mittelmeer den Tod gefunden haben, müssten aber Wege gefunden und Erleichterungen geschaffen werden, damit Qualifikationen im Herkunftsland erworben werden können.

Gentges erinnerte auch an das Chancenaufenthaltsgesetz, das es - auf Antrag - ausgebildeten, ausländischen Fachkräften ermöglicht, im Land zu bleiben, sofern keine Straftaten vorliegen. Pflegedienstleiter Jose Rädler von den Waldburg-Zeil-Kliniken berichtete von langen Visaverfahren und bat darum: „Reformiert die Einzelprüfung.“ Berufsabschlüsse, beispielsweise einer bestimmten Universität, könnten auch in Teilen anerkannt werden.

Qualität sicherstellen

Die Qualität müsse sichergestellt werden, meinte Lucha, man könnte sich aber auf einen Korridor verständigen: „Wenn es um Leib und Leben geht, ist die Toleranzgrenze gering.“ Wenn die neue, zentrale Stelle komme, müsse auch darüber gesprochen werden, wie die Mitarbeiter vor Ort geschult werden, sagte Lucha.

Auch wenn hinter manchem noch Unwägbarkeiten und Fragezeichen stehen, schloss er mit dem Satz: „Wir bleiben nicht beim Konjunktiv, das verspreche ich Ihnen.“