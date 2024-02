Dieser Trainer übernimmt bei der MTG Wangen

Die Handballer der MTG Wangen haben einen Nachfolger für Sebastian Staudacher gefunden - in den eigenen Reihen. Wie der Württembergligist am Freitag mitteilte, übernimmt Tobias Müller zusätzlich zu seinem Job als Geschäftsführer der MTG die erste Mannschaft der Allgäuer. Staudacher zieht sich aus privaten Gründen nach dem Ender der laufenden Saison zurück.

Schon seit vergangenem Herbst im Verein aktiv

Glücklich über das schnelle Ende der Trainersuche zeigt sich Timo Feistle, der Sportliche Leiter der MTG: „Ich freue mich sehr, dass wir Tobias Müller als zukünftigen Trainer unserer ersten Männermannschaft präsentieren können“, wird Feistle in der Mitteilung der MTG zitiert. „Er wird ab 1. Juni die Nachfolge von Sebastian Staudacher übernehmen und das Team in der Saison 2024/25 hauptverantwortlich als Trainer übernehmen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm eine super Lösung gefunden haben.“

Tobias Müller ist seit Herbst vergangenen Jahres als Geschäftsführer bei der MTG Wangen tätig und lebt in Wangen lebt. Der künftige Trainer des Württembergligisten blickt selbst auf eine lange Handballvergangenheit zurück und bringt viel Erfahrung mit. Als Spieler sammelte er mit der SG Pforzheim/Eutingen, der TGS Pforzheim und Phoenix Sinzheim Erfahrung in der Baden-Württemberg-Oberliga und der 3. Liga. Mit dem SV Leonberg/Eltingen war er als Trainer in der Württembergliga aktiv, mit der TGS Pforzheim sogar in der 3. Liga.

„Er bringt aufgrund seiner erfolgreichen Karriere als Spieler, seiner Erfahrung als Trainer sowohl auf Drittliga- als auch auf Württembergliga-Niveau, gepaart mit seiner A-Lizenz-Ausbildung, seinem hervorragenden Netzwerk im süddeutschen Handball und seiner offenen, anpackenden und mitreißenden Art alle notwendigen Vorraussetzungen mit, um das Team erfolgreich weiterzuentwickeln und unsere gesteckten Ziele zu erreichen“, glaubt Feistle. „In unseren Gesprächen konnten wir sehr schnell feststellen, dass seine Vorstellungen, Ideen und Ziele als Trainer perfekt mit den unseren zusammenpassen, und er hat mich mit einem hohen Maß an Motivation und Lust auf diese Stelle absolut überzeugt.“

Auch der Mannschaftsrat durfte mitsprechen

Hinter Feistle liegen Wochen mit zahlreichen Gesprächen, auch mit dem Mannschaftsrat, der früh mit eingebunden war und sich ebenso für Müller als Trainer ausgesprochen hat. Anfang des Jahres hatte Staudacher seinen Rückzug zum Saisonende bekanntgegeben. „Wir sind natürlich froh, dass wir so schnell eine für uns optimale Lösung mit Tobias gefunden haben“, sagt die Handball-Abteilungsleiterin Maike Reeb. „Ich denke, wir können sehr positiv in die kommende Saison blicken.“

Mit der Übernahme des Traineramts zum 1. Juni wird Müller im Verein eine Doppelfunktion innehaben, da er Geschäftsführer der MTG Wangen bleibt. Dies wurde im Vorfeld mit dem Vorstand der MTG abgesprochen. „Bevor Tobias eine Entscheidung treffen wollte, kam er auf uns zu und informierte uns über seine Pläne“, sagt Eva Welte, Vorstandssprecherin der MTG. „Wir unterstützen ihn bedingungslos in seiner Tätigkeit und sind stolz, dass er seine Erfahrung bei der MTG einbringen wird.“ Auch wenn der Vertrag als Trainer wie bei den Allgäuern üblich immer für ein Jahr gilt, streben sportliche Leitung als auch zukünftiger Trainer eine längerfristige Zusammenarbeit an. „Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle, zielorientierte und hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm“, meint Feistle.

Der neue Trainer kennt die Hölle Süd als Gegner

Nach den vergangenen Wochen der intensiven Trainersuche wollen sich die Handballer nun voll auf den weiteren Saisonverlauf konzentrieren. „Es besteht nun für alle Planungssicherheit und wir können den Fokus wieder zu 100 Prozent auf die aktuelle Saison und das Erreichen unserer Ziele legen.“

Tobias Müller freut sich laut Mitteilung der Wangener auf seine künftige zusätzliche Aufgabe. „Ich bin wieder voller Motivation auf eine neue Trainerherausforderung. Ich habe die Hölle Süd als Gegner und Fan bereits erleben dürfen. Handball in Wangen ist etwas Besonderes!“, wird Müller zitiert. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, das Team und den Handball in Wangen weiterzuentwickeln.“ Sowohl beruflich als auch im Verein sei er gut aufgenommen worden. „Das Engagement im Verein und der Ehrenamtlichen ist sensationell“, meint Müller. „Das Vertrauen möchte ich zurückgeben.“