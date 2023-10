Diese Stadtpolitik-Themen brennen dem Wangener Rat unter den Nägeln

In ihren Haushaltsreden äußern sich die Fraktionssprecher im Wangener Gemeinderat traditionell nicht nur zum Etatentwurf, sondern immer auch zur Stadtpolitik generell ‐ so auch in der jüngsten Sitzung. Im Vordergrund standen dabei Themen wie ÖPNV und Stadtbus, Handel und autofreie Altstadt, Ehrenamt und Vereinsförderung, aber auch Wärmeplanung und interkommunale Gewerbegebiete. Ein Überblick.

Handel und autofreie Altstadt

Die CDU wiederholte die Kritik an der Testphase zur autofreien Altstadt. Diese dürfe es dauerhaft nicht geben, zudem solle das freie Parken an Samstagen schnellstmöglich mit einer Parkscheibenlösung korrigiert werden. Ein „Masterplan Altstadt und Handel“, etwa mit größeren Flächen für Händler und Filialisten, könne das Stadtzentrum attraktiver machen. Während die GOL weiter die „Zukunft einer für alle attraktiven und lebenswerten Wangener Innenstadt in einer starken Reduzierung des Pkw-Verkehrs“ sieht, sind für die FDP die Testwochenenden „krachend gescheitert“ ‐ wegen schlechter Planung und Koordination sowie unzureichender Kommunikation und Auswertung. OB Michael Lang kündigte an, in der zweiten November-Sitzung einen erneuten Test in 2024 nicht mehr vorschlagen zu wollen, und stattdessen einen Vorschlag für Maßnahmen, um die Attraktivität der Innenstadt allgemein zu erhöhen.

ÖPNV, Mobilität und Stadtbus

Unterschiedlich sind auch die Meinungen zum Stadtbus. Für die CDU hat „der neue Stadtbusverkehr den Probelauf bestanden“. Sie fordert jedoch einen Bericht zu den Fahrgastzahlen und regt außerdem Konzepte für eine bessere Busanbindung der Ortschaften an. Konkret spricht die GOL hier die Anbindung von Haslach an und bittet darum, weitere Gespräche mit Kreis und Land zu führen. Die Freien Wähler bezeichnen die Anbindung der Ortschaften mit öffentlichen Verkehrsmitteln als „nur teilweise befriedigend“ und schlagen als kurzfristige und machbare Alternative Car-Sharing-Angebote vor. Aus Sicht der FDP kann der Stadtbus ersatzlos gestrichen werden, die Fahrgastzahlen seien „lächerlich gering“, die Bilanz falle finanziell und ökologisch schlecht aus. Für einen besseren regionalen ÖPNV regt die FDP an, die Buslinie R41 auch nach der B32-Sperrung über Primisweiler fahren zu lassen.

Als einzige Fraktion brachte die GOL im Rahmen ihrer Haushaltsrede einen Antrag ein. Es geht um das Radverkehrskonzept, das weiterentwickelt werden soll, samt eines Fußwegekonzepts mit dem Schwerpunkt auf Schulwege.

Ehrenamt und Vereinsförderung

Laut den Freien Wählern soll die Stadt weiter die finanziellen Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche gewährleisten, um den Fortbestand des kulturellen Lebens sicherzustellen. Die Landesgartenschau biete die Chance, das ehrenamtliche Engagement auch in der Zeit danach nachhaltig zu stärken. Die Arbeit in den Vereinen will auch die CDU weiterhin unterstützt wissen, bei den Freiwilligkeitsleistungen und Zuschüssen solle deshalb „der Rotstift mit Bedacht angesetzt“ werden. Das Ehrenamt sieht die GOL auch bei der Integration Geflüchteter gefordert und bittet die Stadt zu prüfen, die Stelle eines Ehrenamtsbeauftragten für die Koordination einzurichten.

Haushalt und Sparen allgemein

„Es wurden Ausgaben getätigt, die mit Sparen nichts zu tun haben“, kritisiert die SPD und führt hier den Aussichtsturm, die teurere Reithalle oder die höheren Ausgaben für die beiden Linksabbiegerspuren an L 320 und L 325 an ‐ letztere auch wegen „mangelnder Planungsleistung“. Eigene Vorgaben zum Sparen seien nicht eingehalten worden, interne Kontrollmechanismen hätten nicht funktioniert. Kritik gab es fast von allen Seiten für den nicht konsequenten Verkauf städtischer Gebäude. Hierzu sagte OB Lang lediglich, dass die „Probleme im Detail stecken“ würden. Die CDU will prüfen lassen, ob durch Stellenzusammenlegung und Digitalisierung Kosten reduziert werden können. Die FDP fordert, dass „jede Stelle in der Verwaltung auch künftig auf den Prüfstand muss“ ‐ auch wenn dies mit Einbußen beim Service verbunden sei.

Infrastruktur und Wärmeplanung

Der Sachstand bei der kommunalen Wärmeplanung wurde von mehreren Seiten angesprochen. Das Thema kündigte OB Michael Lang für die Ratssitzung Anfang Dezember an. Die GOL bittet, bei künftigen Baugebieten „die dezentrale Wärmeplanung aus erneuerbaren Energien mitzudenken“. Bei der Ausdehnung des Nahwärmenetzes, aber auch bei Infrastrukturprojekten wie einem Parkhaus am P 7 (Finanzamt), können sich die Freien Wähler private Versorgungsbetriebe und öffentlich-private Partnerschaften vorstellen. Die FDP will „die kommunale Wärmeplanung, insbesondere in der oberen Altstadt, priorisiert vorantreiben“. Außerdem soll es möglich sein, auch in der historischen Altstadt Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen zu betreiben. Hierzu sagte OB Lang: „PV dort ist ein Thema, dem wir uns annähern.“

(Interkommunale) Gewerbegebiete

Die Sorge, dass es beim Interkommunalen Gewerbegebiet Waltershofen (Ikowa) nach der Herausnahme aus dem Regionalplan nicht mehr weitergehe, klang in den meisten Haushaltsreden an. Verbunden mit der Frage, wie die Stadt Wangen weiter zu dem Projekt stehe. Michael Lang wollte zunächst die Ikowa-Zweckverbandssitzung am Dienstagabend abwarten, sagte aber generell: „Wir haben hier schon viel Geld investiert und werden dafür kämpfen, weiterzukommen.“ Man brauche die Gewerbeflächen, „weil wir keine Alternativen haben.“ Neben dem Gewerbegebiet auf dem früheren NTW-Areal, bei dem sich das Genehmigungsverfahren in die Länge zieht, bezog sich Lang hierbei auch auf das zweite geplante, interkommunale Gewerbegebiet zwischen Herfatz und dem A96-Anschluss Wangen-West. Hier gebe es derzeit Gespräche mit dem Betreiber der Hochspannungsleitung, die verlegt werden müsste.