Diese Lieblingsorte nennen drei Bürgermeister aus der Region Wangen

Der Landkreis Ravensburg wird dieser Tage 50 Jahre alt. Die Wangener SZ–Redaktion hat kurz vor der großen Jubiläumsfeier am Wochenende zwei Bürgermeister und eine Bürgermeisterin aus dem Umland nach ihrem Lieblingsort außerhalb ihrer eigenen Gemeinde gefragt. Dabei geriet das Trio über die Schönheit und Vielfalt der hiesigen Landschaft geradezu ins Schwärmen.

Manuela Oswald, Bürgermeisterin von Amtzell

„Ein verborgener Schatz ist für mich ein Hochsitz in meinem Jagdrevier, der an meine Heimat in Kißlegg grenzt. Diesen Ort verbinde ich mit einer ganz eigenen Magie, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Wohl wissend, dass es vieler solcher Plätze im Landkreis gibt. Inmitten der Natur, umgeben von Bäumen und Wiesen steht der Hochsitz in einfacher, hölzerner Bauweise und bietet einen wunderschönen Blick über die umliegende Landschaft. Besonders zum Tagesanbruch ist es so, als ob die Welt stillsteht. Die Hektik des Alltags, die Lärmkulisse — alles das scheint weit weg zu sein. Hier kann man Kraft tanken und nachdenken. Und: Es überkommt einen das Gefühl, ein Teil der Natur zu sein.“

Dieter Krattenmacher, Bürgermeister von Kißlegg

„Der schönste Fleck außerhalb Kißleggs liegt für mich auf einer Anhöhe nahe der Ortschaft Ebenweiler und damit eng verbunden mit meiner früheren Heimat Altshausen. Ende der 1980er–Jahre legte ich dort einen Streuobstgarten an. Beim Baumschnitt an klaren Wintertagen genoss ich besonders den Blick über den Landkreis ins Allgäu hinein. Wahrscheinlich ist da in mir der Wunsch gewachsen, später einmal näher am westlichen Horizont zu leben und zu arbeiten. Heute kann ich feststellen, dass dort ein hervorragendes Obst wächst. Aber hier in Kißlegg schmecken Sprudel und Bier besser.“

Roland Sauter, Bürgermeister von Argenbühl

„Ein Lieblingsplatz von mir befindet sich bei Merazhofen, das zur Stadt Leutkirch gehört. Am Rastplatz nahe des dörflichen Sportplatzes kann man die „Himmelsliege“ finden. Von hier aus genieße ich erhöht gerne die Aussicht in die Allgäuer Landschaft, in die Berge und den Blick auf den schönen Kirchturm, der sich im Vordergrund von Merazhofen erhebt. Geht man weiter in Richtung Wald und Anhöhe, lädt der Kreuzweg zur inneren Einkehr ein. Für Mountainbiker gehört der Kreuzweg zu einem der Highlights. Schon allein deshalb, weil sie — oben angekommen — das Gefühl beschleicht, ganz weit weg vom Trubel des Alltags zu sein. Bleibt für mich noch zu erwähnen, dass ehrenamtliche Helfer des Pfarrer–Hieber–Vereins 2020 alle Kreuzwegstationen gepflastert haben.“